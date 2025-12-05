Warner Bros Discovery en hausse après le rachat de ses studios de télévision, de cinéma et de son unité de streaming par Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O en hausse de 3,5 % avant le marché

** Netflix NFLX.O accepte d'acheter les studios de télévision et de cinéma de WBD et la division de streaming pour 72 milliards de dollars

** La transaction en espèces et en actions est évaluée à 27,75 $ par action WBD, avec une valeur des capitaux propres de 72,0 milliards de dollars, selon les sociétés

** La valeur totale de l'opération est d'environ 82,7 milliards de dollars

** La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse; elle devrait être achevée au troisième trimestre 2026, selon les sociétés

** NFLX en baisse de 2,8 % à 100,30 $

** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O ont baissé de 2,5 % à 14,45 $

** Jusqu'à la dernière clôture, WBD a gagné ~132% depuis le début de l'année