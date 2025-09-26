Warner Bros Discovery chute après que KeyBanc a rétrogradé l'action au rang de "poids sectoriel"

26 septembre - ** Les actions de la société de médias Warner Bros Discovery WBD.O chutent de 1,3 % à 19,5 $ avant le marché

** KeyBanc rétrograde le titre de "surpondération" à "pondération sectorielle"

** La société de courtage estime que la valorisation de l'action a pris le pas sur les fondamentaux après des rapports sur un rachat potentiel

** « Nous n'avons aucun moyen de savoir si un accord se matérialisera en fin de compte et, franchement, nous sommes nerveux à cause des rapports suggérant que le PDG David Zaslav veut 40 $/action et une guerre d'enchères » - KeyBanc

** 12 des 27 sociétés de courtage recommandent d' "acheter" ou plus, 15 de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 14 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 87 % depuis le début de l'année