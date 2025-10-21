 Aller au contenu principal
Warner Bros Discovery bondit après que le groupe a envisagé une vente pure et simple
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O ont bondi de 7,6 % à 19,73 $ avant le marché après que la société a déclaré qu'elle envisageait une vente possible de l'entreprise

** La société a entamé un examen des alternatives stratégiques après avoir reçu des offres de rachat non sollicitées

** La société continue d'aller de l'avant avec son plan précédemment annoncé de séparer Warner Bros et Discovery Global en deux sociétés de médias distinctes

** WBD a rejeté l'offre d'achat de Paramount Skydance

PSKY.O au début du mois d'octobre, selon Bloomberg

** WBD a été créée lorsque l'unité WarnerMedia d'AT&T Inc. et Discovery Inc. ont achevé leur fusion en 2022

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 73,3 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

