Warner Bros Discovery bondit après que le groupe a envisagé une vente pure et simple

21 octobre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O ont bondi de 7,6 % à 19,73 $ avant le marché après que la société a déclaré qu'elle envisageait une vente possible de l'entreprise

** La société a entamé un examen des alternatives stratégiques après avoir reçu des offres de rachat non sollicitées

** La société continue d'aller de l'avant avec son plan précédemment annoncé de séparer Warner Bros et Discovery Global en deux sociétés de médias distinctes

** WBD a rejeté l'offre d'achat de Paramount Skydance

PSKY.O au début du mois d'octobre, selon Bloomberg

** WBD a été créée lorsque l'unité WarnerMedia d'AT&T Inc. et Discovery Inc. ont achevé leur fusion en 2022

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 73,3 % depuis le début de l'année