Trump et son mouvement MAGA communient pour un hommage à leur "martyr" Charlie Kirk

La foule dans le stade de Glendale en Arizona pour l'hommage à Charlie Kirk, dimanche 21 septembre ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le président américain Donald Trump et l'ensemble de la galaxie MAGA communient dimanche dans un hommage aux accents bibliques à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk dans un stade archi-comble en Arizona.

A l'intérieur du State Farm Stadium de Glendale (sud-ouest) rempli d'environ 64.000 personnes selon la police se presse une foule vêtue aux couleurs du drapeau américain, beaucoup arborant des casquettes "Make America Great Again" (MAGA, Rendre sa grandeur à l'Amérique) des tee-shirts "Freedom" (liberté) ou "Charlie".

"Charlie Kirk nous a conduits ici, Charlie Kirk nous a menés à la Terre promise", a déclaré à la tribune l'influenceur d'extrême droite Jack Posobiec, le comparant à Moïse.

"La mort de Charlie n'était pas simplement un meurtre. Le véritable mot pour décrire ce que Charlie a fait est sacrifice", a-t-il estimé.

Un homme porte un tee-shirt libellé "freedom" (liberté) dans la foule qui se presse pour assister à l'hommage à l'influenceur conservateur américain assassiné Charlie Kirk au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, le 21 septembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

"Je veux remercier Charlie pour son sacrifice", a également dit Ben Carson, ministre pendant le premier mandat de Donald Trump.

Le président américain doit aussi prendre la parole, ainsi son vice-président. Sa veuve Erika Kirk, qui reprend le flambeau à la tête de son organisation de jeunesse Turning Point USA, s'adressera également à l'assistance.

L'assassinat le 10 septembre de Charlie Kirk, 31 ans, d'une balle dans le cou, alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes auprès de la jeunesse.

- "Génération" Charlie -

"Charlie m'a donné le courage de défendre sur le campus ce en quoi je crois", explique à l'AFP Jeremy Schlotman, un étudiant en biologie de 21 ans, prenant une photo d'un des portraits de Charlie et sa veuve Erika Kirk disposés dans les allées du stade.

Il cite notamment son opposition à la participation de personnes transgenres aux compétitions sportives: "J'avais trop peur d'en parler ouvertement", confie ce jeune catholique qui a rejoint l'organisation fondée par Charlie Kirk, Turning Point USA, juste après son assassinat.

L'étudiant assure pardonner au meurtrier et ne souhaite pas alimenter les débats qui déchirent le pays. "Tuez-en un, et mille autres se lèveront", dit-il. "Le tueur vient juste de créer une génération de nouveaux Charlie. Nous sommes tous Charlie Kirk maintenant".

Avant les prises de parole des personnalités, des groupes de rock chrétien se sont succédé sur la scène, chantant des morceaux en hommage à Dieu ou au Christ, parfois repris en chœur par l'assistance.

"Pour un homme aussi jeune, il a fait un super boulot", a estimé Donald Trump avant son départ pour l'Arizona.

"Il y a encore dix ans, ces universités étaient des endroits dangereux pour les conservateurs. Mais maintenant les conservateurs sont tendance", s'est-il félicité.

- "Terrorisme intérieur" -

Des posters sont affichés au mémorial improvisé pour l'influenceur conservateur américain assassiné Charlie Kirk au siège de son organisation Turning Point USA, à Phoenix, en Arizona, le 19 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Monica Mirelez, une Texane de 44 ans qui a conduit une douzaine d'heures pour être là, a confié à l'AFP voir Charlie Kirk "comme un martyr pour le Christ."

"Il était le parfait exemple de ce que nous devrions faire en tant que chrétiens, être courageux et faire entendre notre voix. C'est tellement triste qu'il ait été réduit au silence" dit cette infirmière d'origine mexicaine qui adhérait "à 100%" à son discours anti-avortement et contre l'immigration clandestine.

Son meurtrier présumé, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la "haine" véhiculée selon lui par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales.

Avant même l'identification ou l'interpellation du meurtrier présumé, le président américain a qualifié Charlie Kirk de "martyr de la vérité et de la liberté" et a incriminé la rhétorique de la "gauche radicale".

La Maison Blanche a exprimé cette semaine son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de "terrorisme intérieur" de gauche à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk.

Donald Trump a ensuite annoncé classer comme organisation "terroriste" la mouvance "Antifa", qui rassemble des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, sans expliquer les conséquences juridiques de cette décision.