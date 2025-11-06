Warner Bros Discovery affiche des pertes plus importantes que prévu, en prévision d'une vente ou d'une scission potentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un processus actif est en cours concernant la vente, selon le directeur général Zaslav

Le nombre d'abonnés à la diffusion en continu (2,3 millions) dépasse les estimations

Les superproductions, dont "Superman", permettent aux studios d'améliorer leurs revenus

(Ajout de détails sur la conférence de presse sur les résultats; mise à jour des actions) par Deborah Mary Sophia et Dawn Chmielewski

Warner Bros Discovery WBD.O a affiché jeudi une perte trimestrielle plus importante que prévu, la croissance médiocre de son unité de streaming et le déclin continu de son activité de télévision par câble ayant éclipsé les bons résultats du studio du géant des médias.

Les actions de la société ont augmenté de près de 1 % dans des échanges volatils. Leur valeur a plus que doublé cette année, alors que la société envisage une vente totale ou partielle, tout en avançant des plans pour séparer ses activités de studio et de streaming de son unité de télévision par câble en perte de vitesse.

Après un trimestre solide l'année dernière, alimenté par les Jeux olympiques de Paris 2024 et la première saison de la série policière "The Penguin", l'activité de diffusion en continu de WBD - qui abrite HBO Max - a été confrontée à un manque de contenu frais entre juillet et septembre.

Elle a ajouté 2,3 millions d'abonnés à la diffusion en continu au troisième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de Visible Alpha qui tablaient sur 2,75 millions et aux 3,4 millions d'abonnés ajoutés au trimestre précédent.

PAS DE DATE LIMITE POUR LA VENTE OU LA SCISSION

WBD a déclaré qu'il n'y avait pas de date limite pour la vente ou la scission. Elle envisagerait également une structure alternative qui impliquerait la vente de ses studios et de ses activités de diffusion en continu, tout en se séparant de sa division des réseaux mondiaux.

"Il est juste de dire que nous avons un processus actif en cours", a déclaré le directeur général David Zaslav lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Netflix NFLX.O étudiait activement une offre pour les activités de studio et de streaming de WBD. Comcast étudie également la possibilité d'un accord, bien que plusieurs analystes considèrent Paramount Skydance PARA.O , dirigé par David Ellison, comme un favori pour WBD en raison de son accès à des fonds importants et de ses liens avec Washington.

Bien que WBD ait refusé de répondre aux questions des analystes sur l'examen de ses activités, M. Zaslav a passé plusieurs minutes à vanter le succès du studio de cinéma, sa liste de contenus à venir et ses talents internes.

Il a salué le travail des coprésidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, qui s'efforcent de revitaliser la liste des super-héros de Warner Bros.

Les prochains films "Supergirl" et "Clayface" ont été tournés et le scénario de la suite de "Superman" est déjà écrit, a indiqué M. Zaslav.

Il a également indiqué que le réalisateur Steven Spielberg assurera la production exécutive d'un nouveau film "Gremlins", dont la sortie en salle est prévue pour 2027.

STRATÉGIE SPORTIVE

Le sport serait un "pilier essentiel" pour l'entreprise Discovery Global qui abriterait les actifs de la télévision câblée, a déclaré M . Zaslav, notant l'avancement des projets de lancement d'une application autonome de contenu sportif.

Il a précisé que l'application servirait de plateforme dédiée aux sports aux États-Unis lorsque HBO Max cessera de diffuser des sports en direct après la scission prévue, et qu'elle pourrait être regroupée avec d'autres services. En dehors des États-Unis, les sports resteront dans HBO Max.

La société détient les droits de diffusion aux États-Unis de la MLB, de la NHL et du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA. Elle a également obtenu l'an dernier l'accès au contenu convoité de la NBA, mais cela excluait les droits des matchs en direct sur le marché crucial des États-Unis.

L'absence de ces matchs, diffusés en direct sur HBO Max et TNT, devrait affecter les recettes publicitaires. Sa division "streaming" subira un impact de 300 points de base au quatrième trimestre, avec un impact plus important attendu au premier semestre 2026.

L'entreprise prévoit également un impact de 400 points de base sur les recettes publicitaires de son réseau câblé au quatrième trimestre.

LES DERNIERS FILMS "SUPERMAN" ET "CONJURING" STIMULENT LES ACTIVITÉS DU STUDIO

Le studio Warner Bros a réalisé un excellent trimestre grâce aux nouveaux films "Superman", "Weapons" et "The Conjuring: Last Rites" ont dominé le box-office. Le segment a enregistré un bond de 24 %, supérieur aux prévisions, pour atteindre 3,32 milliards de dollars.

Dans le même temps, son unité de télévision par câble a continué à s'effondrer dans le contexte de la réduction du nombre de chaînes, avec des recettes en chute libre de 22 %, après avoir bénéficié l'année dernière d'un cycle d'information fort et des Jeux olympiques.

WBD a déclaré une perte de 6 cents par actionpour le trimestre de septembre, supérieure aux prévisions des analystes (4 cents), tandis que les recettes totales ont chuté de 6 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations.

"Ce trimestre confirme que les réseaux de télévision attireront les acheteurs de valeur", a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer.