Warner Bros devrait rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount et soutenir Netflix dans la guerre des enchères, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Dawn Chmielewski

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O pourrait annoncer une décision dès mercredi sur l'offre de rachat de Paramount Skydance PSKY.O , d'un montant de 108,4 milliards de dollars, et conseiller aux actionnaires de voter contre l'offre, selon des sources au fait du dossier.

La décision de s'engager à nouveau dans l'offre de rachat de Netflix NFLX.O marquerait le dernier rebondissement dans la course aux actifs qui comprend le studio de cinéma et de télévision historique de Warner Bros, sa vaste bibliothèque de films et de programmes télévisés, dont le portefeuille comprend des classiques comme "Casablanca" et "Citizen Kane" et des favoris contemporains comme "Harry Potter" et "Friends", HBO et le service de diffusion en continu HBO Max.

Un porte-parole de Warner Bros Discovery s'est refusé à tout commentaire.

Le vainqueur prendra un avantage considérable dans la guerre du streaming en s'emparant d'une vaste bibliothèque de contenus qui a longtemps été une cible d'acquisition. Au début du mois, Netflix a remporté la victoire en faisant une offre de 27 dollars en numéraire et en actions pour les actifs non câblés de Warner Bros.

Le directeur général de Paramount, David Ellison, s'est ensuite adressé directement aux actionnaires de Warner Bros en leur proposant une offre de 30 dollars par action, entièrement en numéraire, pour l'ensemble de la société.

Dans des documents réglementaires, Paramount a déclaré que son offre était supérieure à celle de Netflix et qu'elle bénéficierait d'un accès plus facile à l'approbation réglementaire. Son offre est financée par 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres, soutenus par la famille Ellison et RedBird Capital, et par 54 milliards de dollars de dettes contractées auprès de Bank of America, Citi et Apollo.