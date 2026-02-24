 Aller au contenu principal
Warner Bros déclare que la proposition révisée de Paramount pourrait être considérée comme supérieure
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré mardi qu'elle avait déterminé que la proposition révisée de Paramount Skydance PSKY.O pouvait raisonnablement être considérée comme une proposition supérieure.

La proposition révisée comprend un prix d'achat plus élevé de 31,00 $ par action de WBD en espèces, plus des frais journaliers égaux à 0,25 $ par trimestre à partir du 30 septembre.

