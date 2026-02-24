Warner Bros déclare que la proposition révisée de Paramount pourrait être considérée comme supérieure

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré mardi qu'elle avait déterminé que la proposition révisée de Paramount Skydance PSKY.O pouvait raisonnablement être considérée comme une proposition supérieure.

La proposition révisée comprend un prix d'achat plus élevé de 31,00 $ par action de WBD en espèces, plus des frais journaliers égaux à 0,25 $ par trimestre à partir du 30 septembre.