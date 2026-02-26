Warner Bros: CA en baisse de 6% au T4, les négociations de rachat au centre de l'attention

Le logo de Warner Bros lors du marché annuel des programmes de télévision MIPCOM à Cannes

Warner Bros Discovery, au cœur d'une guerre d'enchères pour ‌son rachat, a annoncé jeudi une baisse de 6% de son chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par le recul de ​ses activités traditionnelles dans le domaine de la télévision et du cinéma, bien que son service de streaming HBO Max ait gagné en abonnés.

Dans le communiqué présentant ses résultats, la société n'a pas évoqué ses discussions avec Paramount Skydance, ​dont la dernière offre menace de bouleverser l'accord existant avec Netflix. Paramount a incité le conseil d'administration de Warner Bros à revenir à la table ​des négociations la semaine dernière en évoquant la possibilité d'une ⁠offre en numéraire améliorée.

Le chiffre d'affaires global de Warner Bros s'est élevé à près de 9,5 milliards ‌de dollars (8,05 milliards d'euros), conformément aux estimations consensuelles de LSEG.

Cependant, le service de streaming HBO Max a poursuivi sa croissance, aidé par des séries telles que "Heated Rivalry" et "It: Welcome to Derry".

Warner ​Bros a gagné 3,5 millions d'abonnés en ‌streaming au cours du trimestre, portant son nombre total dans le monde à ⁠131,6 millions.

Le chiffre d'affaires du segment streaming a augmenté de 5% pour atteindre près de 2,8 milliards de dollars, mais les bénéfices ajustés ont chuté de 4% pour s'établir à 393 millions de dollars en raison de la fin ⁠d'un accord de distribution non ‌spécifié.

Les activités traditionnelles de Warner Bros ont elles souffert, le bénéfice ajusté de son groupe ⁠de studios de cinéma et de télévision chutant de 23% pour s'établir à 728 millions de dollars.

Le studio de ‌cinéma, qui a sorti neuf films classés en tête du box-office en 2025, n'a pas connu ⁠de sorties majeures dans les salles pendant le trimestre des fêtes. Le studio de ⁠télévision, quant à lui, a ‌été touché par le calendrier des renouvellements de contenu, son chiffre d'affaires ayant chuté de 18%.

L'activité de Discovery Linear ​Networks s'est érodée dans un contexte de perte d'abonnés à ‌la télévision payante à l'échelle du secteur.

Le chiffre d'affaires de la division télévision a chuté à 4,2 milliards de dollars, soit une baisse ​de 12% par rapport à l'année précédente, et le bénéfice ajusté a chuté à 1,4 milliard de dollars, soit une baisse de 27% par rapport au même trimestre de l'année précédente.

L'attention des investisseurs devrait se concentrer sur ⁠tout indice au sujet des discussions relatives à l'accord.

Le conseil d'administration de Warner Bros a déclaré qu'il n'avait pas encore déterminé si la proposition révisée de Paramount était supérieure à la fusion avec Netflix, mais que les administrateurs allaient poursuivre les discussions. Si une offre plus avantageuse venait à se présenter, Netflix disposerait de quatre jours ouvrables pour réviser son offre.

(Rédigé par Dawn Chmielewski à Los Angeles et Harshita Mary Varghese à Bangalore, Mara Vilcu pour la ​version française, édité par Kate Entringer)