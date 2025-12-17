 Aller au contenu principal
Warburg Pincus se rapproche d'un accord pour acquérir Acclime à Hong Kong, selon certaines sources
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 05:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu

La société d'investissement américaine Warburg Pincus est sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de la société de services aux entreprises basée à Hong Kong, Acclime, l'évaluant entre 950 millions et 1 milliard de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du dossier.

Bloomberg a été le premier à faire état de cette transaction mercredi.

DÉTAILS CLÉS

- Warburg Pincus est en négociations finales exclusives avec la société et un accord pourrait être signé dès jeudi, ont déclaré les sources. Warburg s'est refusé à tout commentaire. Acclime n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

- Un accord pourrait valoriser Acclime à une valeur d'entreprise d'environ 1 milliard de dollars, a déclaré l'une des sources.

- Les négociations sont en cours, avec des conditions à finaliser, et peuvent ne pas aboutir à un accord, ont averti les sources, qui ont refusé d'être nommées car les informations n'étaient pas publiques.

- Warburg Pincus était en concurrence avec d'autres sociétés de rachat, dont KKR & Co KKR.N , CVC Capital Partners CVC.AS et TPG TPG.O , pour la réalisation de l'opération, ont indiqué les sources.

CONTEXTE

Acclime a été fondée en 2019 par Martin Crawford et Debby Davidson pour aider les entreprises à naviguer sur les marchés complexes de l'Asie, peut-on lire sur son site web.

Le gestionnaire d'investissement Barings a fourni des facilités de crédit garanties de premier rang totalisant plus de 150 millions de dollars en mai 2024 pour soutenir l'expansion continue d'Acclime, a annoncé la société à l'époque.

Acclime opère dans toute la région Asie-Pacifique et possède des bureaux à l'île Maurice, aux Seychelles, aux Émirats arabes unis et à Samoa, selon son site web.

