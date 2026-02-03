Le marché sanctionne Publicis après ses perspectives 2026

siège publicis (Crédit: L. Grassin / )

(AOF) - Publicis (-9%) émarge à la dernière place de l'indice CAC 40 en dépit d'une performance annuelle solide. Ce sont ses perspectives qui sont froidement accueillies par les investisseurs, le géant de la publicité anticipant pour cette année une croissance organique comprise entre 4 et 5%, après une progression de 5,6% en 2025. Le revenu net de Publicis a progressé de 4,2% en 2025 pour atteindre un niveau record de 14,55 MdEUR.

La croissance organique a été positive dans l'ensemble des régions, avec des performances particulièrement marquées au Moyen-Orient-Afrique (+10,8%) et en Amérique latine (+8,7%).

La marge opérationnelle a progressé de 5,1% pour atteindre 2,65 MdEUR, portant le taux de marge à un niveau record de 18,2%, au-delà des 18% enregistrés en 2024.

Au 31 décembre 2025, Publicis affichait une trésorerie nette de 548 MEUR, contre 775 MEUR un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, la dette nette moyenne du groupe s'est établie à 971 MEUR, après 585 MEUR en 2024.

Par ailleurs, Publicis prévoit de consacrer en 2026 environ 900 MEUR à des acquisitions ciblées, principalement dans des domaines liés, directement ou indirectement, à l'intelligence artificielle, a indiqué son PDG Arthur Sadoun.

"2025 aura été marquée par un renforcement de nos investissements dans l'IA et dans nos talents, tout en améliorant encore notre marge et notre free cash flow, déjà les plus élevés du secteur", a-t-il souligné.

Versement d'un dividende en hausse de 4,2%

"Le momentum reste toujours très bon et Publicis continue de gagner des parts de marché. Il a obtenu de nombreux gains de budgets en 2025 qui devraient mécaniquement soutenir sa croissance en 2026 à situation économique et publicitaire constante", souligne Oddo BHF, qui a réitéré sa recommandation à surperformance.

"Publicis est une entreprise bien huilée, qui atteint systématiquement ses prévisions, voire les dépasse souvent", considère Alphavalue.

Le groupe publicitaire proposera à sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende en numéraire de 3,75 EUR par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de 4,2%.

Le groupe anticipe pour 2026 de nouveaux records de ses indicateurs financiers. Il vise notamment un taux de marge opérationnelle légèrement supérieur à 18,2%, tout en maintenant un niveau d'investissement élevé, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible d'environ 2,1 MdEUR avant variation du besoin en fonds de roulement, sur la base d'une parité de change de 1,20 dollar par euro.

La dernière forte baisse notable de l'action Publicis remonte au 27 janvier dernier, où le titre avait chuté de 4,68%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de la publicité et numéro 2 de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d'affaires de 13,1 Mds€ réparti entre 3 pôles : la connection des médias pour 60 %, la technologie pour 15 % avec Sapiens et l'intelligence créative pour 25 % ;

- Position forte dans les Amérique (64 % des revenus), devant l'Europe (16 %) et l'Asie-Pacifique (9 %) ;

- Ambition d'une présence sur toute la chaîne de valeur -du conseil à l'exécution- fondée sur l'alliance de 3 systèmes : une organisation par pays, une structure opérationnelle unique pour l'allocation des ressources et une entité d'exploitation des données propriétaires du groupe utilisable par tous les collaborateurs quel que soit le champ d'expertise ;

- Capital ouvert (la famille fondatrice détenant 5 % du capital et Maurice Lévy 1,91 %, derrière le fonds américain The Capital Group), Arthur Sadoun étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs, Elisabeth Badinter vice-présidente et Maurice Lévy président d'honneur.

Enjeux

Agilité du modèle d'affaires POWER ONE :

- positionnement renforcé sur les secteurs les plus dynamiques: personnalisation via la combinaison données & média et transformation des entreprises via l'IA,

- déploiement dans tous les métiers de la plateforme Core AI regroupant les données propres du groupe et renforcée par le partenariat avec Adobe,

- croissance externe puissante, l'influence et les solutions intelligence artificielle avec le canadien Moov AI,

- portefeuille de marques phare : pour la publicité, Leo (réseaux mondiaux de Publicis et Leo Burnett), Saatchi & Saatchy, LePub, BBH…), pour les médias les marques Starcom, Zenith, Spark Foundry… associé à une production de continus personnalisés à grande échelle pour la création & production,

- solutions technologiques innovantes via la plateforme Sapient ou la Data Collaboration Platform ouverte aux clients, concurrentielle des plateformes de Meta ou Google,

- innovation fondée sur des canaux digitaux propriétaires et axée sur le marketing digital, les Labs innovation, la transformation digitale des entreprises, le design des produits & services puis l'organisation du forum annuel Viva Technology,

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » visant le net zéro avant 2040 :

- 2030 vs 2019 : réduction de 50 % des émissions de toute la chaîne de valeur,

- plateforme ouverte CSR Smart Data ;

- Capacité à dégager structurellement revenus et rentabilité supérieurs à ces concurrents, tel Omnicom ou WWP ;

- Bilan très sain : 9,6 Mds€ de capitaux propres à fin juin, 1 Md€ de dette nette et 828 M€ d'autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité négative du bénéfice net et de l'autofinancement libre à la parité €/$ ;

- Retombées des intégrations :

- influence : Influential, plateforme n° 1 mondiale d'influence -réseau de + 3 millions de créateurs, accès aux données des 90 % d'influenceurs ayant + 1 million de suiveurs, BR Media Group, n°1 du marketing d'influence en Amérique latine,

- médias : Mars, numéro 1 américain du marketing pour l'e-commerce, l'australien Atomic 21°,

- data et IA : Lotame, spécialiste de la gestion des données et des identifications, (accès personnalisé à 9 internautes adultes sur 10, soit une pénétration supérieure à celle de Google) puis le canadien Moov AI, Captiv8;

- Après un gain de 3,1 % (5,7 % en organique) des revenus au 3 ème trimestre, objectifs 2025 2 fois relevés : croissance entre 5 et 5,5 % du chiffre d'affaires tiré par les services en intelligence artificielle, marge opérationnelle de + 18 % et autofinancement libre de + 1,9 Md€ ;

- Dividende de 2024 de 3,6 €, avec engagement d'un taux de distribution autour de 50 %.