Guerre en Ukraine : la Suède et le Danemark vont fournir pour 250 millions d'euros de systèmes de défense

le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, son homologue suédois, Pal Jonson et Lena Gillstrom, présidente de BAE Systems Bofors, à Gothenburg, ce mardi 3 février. ( TT NEWS AGENCY / BJORN LARSSON ROSVALL )

Les deux pays vont fournir à l'Ukraine le système d'artillerie antiaérienne mobile TRIDON Mk2, "une plateforme capable d'abattre des missiles de croisière et des drones de frappe à longue portée", a précisé le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, ce mardi 3 février.

Objectif affiché : "renforcer la capacité de défense aérienne de l'Ukraine". La Suède et le Danemark vont fournir au pays en guerre contre la Russie des systèmes de défense antiaérienne permettant notamment "d'abattre des missiles de croisière et des drones de frappe à longue portée", d'une valeur de 2,6 milliards de couronnes (250 millions d'euros).

La Suède va contribuer à hauteur de 2,1 milliards de couronnes et le Danemark pour le reste afin de fournir à l'Ukraine le système d'artillerie antiaérienne mobile TRIDON Mk2, ont déclaré ce mardi 3 février les ministres de la Défense des deux pays lors d'une conférence de presse. Ce don "va renforcer la capacité de défense aérienne de l'Ukraine", a déclaré le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen. "Celle-ci a malheureusement été soumise à une forte pression ces derniers mois", a-t-il ajouté, aux côtés de son homologue suédois, Pal Jonson.

La Russie a tiré moins de drones et de missiles en janvier

"Il s'agit d'une plateforme capable d'abattre des missiles de croisière et des drones de frappe à longue portée, une capacité dont les Ukrainiens ont besoin en raison de l'augmentation des capacités de frappe à longue portée de la Russie", a-t-il déclaré à l'AFP à Göteborg. Ce nouveau système a été développé à un "rythme record", a ajouté le ministre. "Il a été adapté en fonction des enseignements tirés du champ de bataille", a déclaré Pal Jonson. Ce don serait suffisant pour permettre à l'Ukraine de créer son propre bataillon de défense aérienne "si elle le souhaitait", a-t-il poursuivi face aux journalistes.

Une analyse de l'AFP publiée lundi a révélé que la Russie avait tiré moins de drones et de missiles en janvier par rapport au mois précédent, mais qu'elle avait tout de même paralysé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. L'Ukraine connaît cet hiver les coupures d'électricité, de chauffage et d'eau les plus graves de cette guerre qui dure depuis près de quatre ans.