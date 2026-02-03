 Aller au contenu principal
Pfizer en perte nette au 4T à cause de charges, mais confirme ses objectifs 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 03/02/2026 à 14:00

AFP / ANGELA WEISS

Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé mardi une perte nette de 1,65 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025, creusée par des charges quasiment doublées sur un an, mais a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026.

Selon son communiqué, il a passé un total de 4,4 milliards de dollars de charges entre octobre et décembre (dépréciations d'actifs, rendements financiers inférieurs, etc.) contre 2,36 milliards sur la même période de 2024.

Son chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1% sur un an à 17,56 milliards de dollars, une régression attribuée au reflux continu des ventes des traitements anti-covid (vaccin Cominarty et médicament Paxlovid).

Le chiffre d'affaires opérationnel (hors alliances et royalties) a baissé de 3%, mais a bondi de 9% en faisant exception de ces deux traitements.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, Pfizer affiche un bénéfice net de 66 cents quand le consensus des analystes de FactSet attendait 57 cents.

Il avait aussi anticipé un chiffre d'affaires total de 16,85 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer perdait 2,20%.

Le géant pharmaceutique a confirmé mardi ses objectifs pour l'exercice en cours, qu'il avait dévoilé le 16 décembre et qui avaient déçu les marchés. Ces derniers comptaient sur son plan stratégique et sur ses dernières acquisitions pour doper ses performances.

Pfizer avait prévenu que son chiffre d'affaires allait continuer de pâtir du reflux des cas de Covid-19 dans le monde et de pertes d'exclusivité.

Il devrait ressortir entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, contre 62,58 milliards en 2025. Les traitements anti-Covid devraient générer environ 5 milliards de dollars en 2026, contre 6,73 milliards en 2025 (-40% par rapport à 2024).

PFIZER
26,660 USD NYSE +0,76%

