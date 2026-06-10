Warburg Pincus et KKR recherchent des acquéreurs pour leurs activités de haut débit au Royaume-Uni, selon le Financial Times

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Les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et KKR KKR.N envisageraient de céder leurs activités britanniques de fibre optique, Community Fibre, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.