Warburg modifie son offre de rachat d'Ingenia après qu'AVID a égalé son offre

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails supplémentaires)

Warburg Pincus a modifié son offre publique d'achat sur le groupe australien Ingenia Communities Group INA.AX tout en maintenant la valeur de l'opération inchangée à 2,24 milliards de dollars australiens (soit 1,56 milliard de dollars) après que son concurrent, AVID Property Group, eut égalé l'offre de la société américaine.

Voici quelques détails:

* Selon la nouvelle proposition reçue le 3 novembre, Warburg Pincus souhaite modifier l’acte de procédure afin de permettre à un soumissionnaire concurrent de conserver son accès à la due diligence pendant 4 jours après avoir soumis une proposition équivalente, a déclaré Ingenia mercredi

* Cette proposition est subordonnée à la réactivation immédiate par Ingenia de l’accès à la due diligence pour Warburg Pincus et ses co-investisseurs

* La proposition dépend également de la résiliation par le promoteur immobilier de l’acte de procédure conclu avec le promoteur immobilier AVID, basé à Sydney, et de la signature d’un acte de procédure modifié avec Warburg Pincus au plus tard le 6 novembre

* Toutes les autres conditions de la proposition amendée, y compris le prix de 5,50 dollars australiens par action, restent inchangées par rapport à la proposition de Warburg Pincus du 28 octobre

* Ingenia a déclaré que l’accès de Warburg Pincus à la diligence raisonnable restait suspendu, son conseil d’administration n’ayant pas jugé la nouvelle proposition de Warburg Pincus supérieure à l’acte de procédure d’AVID daté du 2 novembre

* Lundi, AVID a relevé son offre de 5,40 dollars australiens à 5,50 dollars australiens par action, s'alignant ainsi sur la quatrième offre améliorée de Warburg Pincus

* Ces offres représentent une prime d’environ 5 % par rapport au cours actuel de l’action, qui s’établit à 5,225 dollars australiens

* L'action Ingenia a chuté de près de 2 % mercredi, mais a progressé d'environ 43 % depuis qu'elle a reçu la première offre de rachat de Warburg début septembre

(1 $ = 1,4353 dollars australiens)