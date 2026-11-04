Afrique du Sud : municipales sur fond de services publics défaillants et désamour de l'ANC

Une électrice remplit son bulletin de vote dans l'isoloir, à l'hôtel de ville de Durban, en Afrique du Sud, le 3 novembre 2026 ( AFP / MARCO LONGARI )

Les Sud-Africains votent mercredi pour élire leurs municipalités, dernière échéance électorale avant le scrutin général de 2029, au terme d'une campagne centrée sur la crise des services publics.

Confrontés à des réseaux routiers, d'eau et d'électricité à bout de souffle, des inégalités toujours aussi criantes et un chômage supérieur à 30 %, ils sont plus de 29 millions d'électeurs inscrits. Mais seulement une moitié devrait dans les faits se déplacer.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07H00 (05H00 GMT) et refermeront leurs portes à 21H00 (19H00 GMT).

Soucieuse d'éviter une trop longue attente, Gloria Malan est arrivée dès 06H00 en fauteuil roulant, poussé par sa fille, dans un bureau de vote d'Athlone, dans la banlieue du Cap.

"Il y a beaucoup de choses que je veux voir changées, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité. Les gens font des promesses et une fois qu'ils ont obtenu nos voix, qu'est-ce qui change pour nous? C'est arrivé avant, j'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui."

L'historique Congrès national africain (ANC), qui a cristallisé les critiques de ses adversaires, peut craindre un nouveau recul.

Passé sous le seuil symbolique de la majorité des votes lors du précédent scrutin local de 2021, avec 45,5 % des voix, le parti de Nelson Mandela a encore vu son soutien s'effriter aux élections générales de mai 2024 (40 %) et pourrait flirter cette fois avec les 30 %, selon divers sondages.

A mi-chemin des prochaines élections générales, les résultats définitifs attendus dimanche devraient offrir un aperçu des dynamiques à l'oeuvre.

Ils devraient aussi avoir des répercussions sur le congrès de l'ANC de décembre 2027, qui doit désigner le prochain président du parti, traditionnellement son candidat à la présidence.

Cyril Ramaphosa, qui ne peut se représenter après deux mandats - un cap qu'aucun président sud-africain n'a encore franchi jusqu'à son terme - s'est fortement impliqué dans la campagne.

Le visage affable de celui qui reste l'homme politique le plus populaire du pays, selon de récents sondages, s'affiche sur les posters de campagne de l'ANC à Johannesburg et ailleurs.

Ce week-end, le chef d'Etat, à la tête de la première économie du continent depuis 2018, a mouillé son polo vert et jaune aux couleurs du parti lors de deux meetings.

"On aurait dû mieux faire"

"Nous sommes le seul parti politique à faire preuve d'honnêteté et de transparence, à dire non seulement ce que nous avons accompli, mais aussi ce que nous avons raté. Et on reconnaît qu'il y a eu en effet des lacunes. Il y a des choses qu'on aurait dû mieux faire, plus vite", a déclaré Cyril Ramaphosa samedi depuis Polokwane (nord).

Une électrice remplit son bulletin de vote debout dans l'isoloir, tandis qu'une autre est aidée par un agent de la Commission électorale indépendante (IEC) à Durban, en Afrique du Sud, le 3 novembre 2026 ( AFP / MARCO LONGARI )

L'élection risque de se jouer sur ce que les électeurs vivent au quotidien, plutôt que sur leurs appartenances politiques, estime l'analyste politique Kingsley Makhubela, en évoquant les "problèmes du quotidien", tels que l'eau, l'électricité, les routes et l'assainissement.

"Nous ne devrions pas avoir à nous inquiéter de l'eau et de l'électricité. Cette situation dure depuis des années", confirme Andrea Smith, 41 ans, qui travaille dans les ressources humaines et est venue dans son bureau de vote de Johannesburg avec son mari et son enfant.

Le statut de première formation politique du pays ne semble pas menacé pour l'ANC. Excepté l'abstention, le recul du parti ne nourrit pas de segment en particulier dans un paysage politique sud-africain toujours plus fragmenté.

Et de nombreuses municipalités devront en passer, comme plus d'un tiers actuellement, par des coalitions parfois bancales, avec des maires survivant sans majorité.

Parmi les huit plus grandes villes du pays, les métropoles, cela devrait être le cas à Pretoria comme à Johannesburg.

Dans cette dernière, Helen Zille, figure clivante de l'Alliance démocratique (DA), principal rival historique de l'ANC devenu aujourd'hui son partenaire au sein du gouvernement d'unité nationale, espère devenir la première maire blanche de la ville de la période post-apartheid.

Deux "métros" pourraient voir des victoires sans conteste : Le Cap avec la DA et Durban, la grande ville de la côte est, fief du parti dissident MKP de l'ancien président Jacob Zuma.

"Nous allons commencer par reprendre notre pays ici", a-t-il harangué dimanche.

Epicentre des manifestations antimigrants secouant le pays depuis des mois, Durban demeure le dernier point chaud de la contestation. Un ressortissant étranger y a été lynché par la foule fin octobre.

Le président a déployé dans cette province majoritairement zouloue du KwaZulu-Natal (KZN) un contingent de 550 militaires.