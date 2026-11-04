Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* M6 MMTP.PA a fait état mardi d'une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre de son exercice fiscal, à 294,5 millions d'euros, tiré par une hausse des revenus publicitaires vidéo.

* VIRIDIEN VIRI.PA a fait état d'une baisse de 24% de son chiffre d'affaires des activités au troisième trimestre sur un an, ainsi que d'un recul de 40% du résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté des activités, citant notamment l'activité Earth Data qui a réalisé un chiffre d'affaires en chute de 49%.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46G1RH

(Rédigé par Claude Chendjou)