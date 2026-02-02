Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont bondi en glissement annuel en janvier, après une chute en 2025

Les nouvelles immatriculations de voitures Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 75% en glissement annuel en janvier, après avoir enregistré une baisse de 18% sur l'ensemble de l'année 2025, ont montré lundi les données du ministère italien des Transports.

Le nombre relativement faible de ventes de la société américaine de véhicules électriques en Italie produit souvent des variations mensuelles volatiles.

Tesla a vendu 713 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché de 0,5 %, a indiqué le ministère.

Pour l'année 2025 , les immatriculations des nouvelles voitures de Tesla dans le pays se sont élevées à 12 847 unités, soit une part de marché de 0,8 %, en baisse par rapport aux 15 650 de 2024.