Dany Boon va tourner sa première série avec Netflix, "Johnny Biloute"

L'acteur et réalisateur Dany Boon, le 12 mai 2025 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

La vedette du cinéma français Dany Boon tournera à partir d'avril comme acteur et réalisateur sa première série avec Netflix , un projet très "ch'ti" intitulé "Johnny Biloute", qui raconte la vie d'un club de motards fans de Johnny Hallyday, a annoncé lundi la plateforme.

"J'ai hâte de démarrer le tournage de ma première série +Johnny Biloute+ dans mon +Ch'Nord+ que je retrouve avec bonheur, pour faire rire, émouvoir et célébrer la mémoire de mon ami Johnny Hallyday", déclare dans un communiqué de Netflix le héros de "Bienvenue chez les Ch'tis" (2008).

Selon la plateforme de streaming, Dany Boon y incarne Rudy, "un biker au grand cœur prêt à tout pour défendre son club de motards et la mémoire de son idole Johnny Hallyday".

Le tournage est annoncé pour avril 2026 dans le département du Nord et en Belgique, a précisé Netflix. A ce stade, aucune date de diffusion n'est disponible.

Né à Armentières (Nord), l'humoriste avait été propulsé au plus haut du cinéma français pour son duo avec Kad Merad dans "Bienvenue chez les Ch'tis", plus gros succès dans les salles de France pour un film hexagonal (plus de 20 millions d'entrées). Depuis, il a tourné d'autres comédies populaires comme "Rien à déclarer" (2010), "Raid dingue" (2017) ou "La Ch'tite famille" (2018).

L'acteur a déjà travaillé avec Netflix pour son film "8 rue de l'Humanité" (2021), une chronique teintée d'humour de la vie d'un immeuble parisien pendant la première vague de la pandémie de Covid.