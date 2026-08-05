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Walt Disney bat le consensus au titre de son 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 13:47
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Walt Disney dévoile un BPA ajusté en croissance de 28%, à 2,06 USD, au titre de son 3e trimestre 2025-2026, battant ainsi le consensus de plus de 10%, ainsi qu'un résultat opérationnel des segments en hausse de 21%, à 5,55 MdsUSD, "dépassant modestement sa prévision précédente".

Ses revenus trimestriels se sont accrus de 7%, à près de 25,25 MdsUSD, grâce aux contributions positives de ses trois principales divisions : divertissement ( 6%), sport ( 4%) et expériences ( 10%), cette dernière comprenant notamment les parcs d'attractions.

"La croissance accélérée du nombre de visiteurs, le succès de Toy Story 5 (tant en salles que sur le marché des produits dérivés), ainsi que la forte progression des audiences d'ESPN ont contribué à élargir notre portée auprès du public ce trimestre", met en avant le groupe californien.

"Dans leur ensemble, nos résultats témoignent d'une capacité unique à susciter l'engagement des consommateurs à grande échelle, tant dans l'univers numérique que physique, et ce, malgré les incertitudes macroéconomiques", ajoute Walt Disney.

Le géant du divertissement confirme ainsi son objectif d'une croissance du BPA ajusté de l'ordre de 12% pour son exercice 2025-2026, hors impact de la 53e semaine, puis d'une croissance à deux chiffres pour l'exercice suivant. Il table désormais sur au moins 9 MdsUSD de rachats d'actions au cours de l'exercice en cours.

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