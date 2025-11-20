Walmart va transférer sa cotation vers le Nasdaq début décembre 2025
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 18:27
John David Rainey, directeur financier de Walmart Inc., indique que cette décision 's'aligne avec une stratégie fondée sur les salariés et portée par la technologie', reposant sur l'automatisation et l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des clients et renforcer l'efficacité opérationnelle.
Le changement souligne la convergence de valeurs entre Walmart et le Nasdaq, notamment leur orientation technologique et leur volonté d'innover pour créer davantage de valeur.
Valeurs associées
|106,560 USD
|NYSE
|+5,95%
