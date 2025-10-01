 Aller au contenu principal
Walmart supprime les colorants synthétiques de toutes ses marques alimentaires sous label privé
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 2 à 5)

Walmart WMT.N a déclaré mercredi qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses produits alimentaires de marque de distributeur aux États-Unis, y compris Great Value et Bettergoods, d'ici janvier 2027.

Ainsi, le plus grand distributeur du monde rejoint plusieurs autres fabricants de produits alimentaires emballés, dont Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N , en déployant des plans similaires en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" du Secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr.

Walmart prévoit également d'éliminer plus de 30 autres ingrédients tels que les conservateurs, les édulcorants artificiels et les substituts de graisse de son assortiment de marques de distributeur.

"Cet engagement montre comment Walmart répond à l'évolution des préférences de ses clients", a déclaré John Furner, président de Walmart États-Unis.

Sa chaîne de magasins Sam's Club a déclaré en juin qu'elle supprimerait les colorants artificiels, l'aspartame et d'autres ingrédients de sa marque Member's Mark d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
18,280 USD NYSE 0,00%
THE CAMPBELL'S
31,5800 USD NASDAQ 0,00%
WALMART
103,040 USD NYSE 0,00%
