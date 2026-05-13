Walmart supprime certains postes afin de rationaliser ses opérations dans le cadre de sa transition numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture pour ajouter la réponse de l'entreprise et mettre à jour la date)

Walmart WMT.O a déclaré avoir supprimé certains postes afin de simplifier sa structure opérationnelle, alors que le plus grand distributeur mondial accélère sa transformation numérique pour mieux rivaliser avec Amazon.com

AMZN.O , Costco COST.O et Aldi.

L'entreprise a déclaré qu'elle « évoluait en tant qu'entreprise mondiale unique » et qu'elle était passée à une plateforme unifiée, avait regroupé ses équipes, mis à jour les fonctions et « aligné les postes sur des sites clés ».

Le Wall Street Journal a été le premier à annoncer mardi que Walmart allait supprimer ou délocaliser environ 1 000 postes au siège, citant des sources proches du dossier.

* "Nous procédons à des changements organisationnels afin de simplifier la structure de notre modèle opérationnel mondial", a déclaré Walmart dans un communiqué.

* "Ces changements visent à clarifier les responsabilités et à minimiser les chevauchements; par conséquent, certains postes ont été supprimés", a ajouté l'entreprise, refusant toutefois de communiquer le nombre précis d'employés concernés.

* Daniel Danker, responsable mondial de l'accélération de l'IA, et Suresh Kumar, responsable mondial de la technologie, ont examiné les structures internes du distributeur et décidé de rationaliser certaines équipes afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, selon l'article du WSJ, qui cite les propos tenus par ces dirigeants dans une note envoyée au personnel.

* Sous la direction du nouveau directeur général John Furner et d’une équipe de direction remaniée , le distributeur mise davantage sur une stratégie axée sur la technologie afin d’attirer une clientèle aux revenus plus élevés et de développer ses activités de marketplace et de livraison.

* Les employés concernés peuvent postuler à des postes vacants au sein de l'entreprise, rapporte le WSJ, citant la note de service.

* De nombreux employés concernés ont été invités à déménager vers les bureaux de Walmart à Bentonville ou en Californie du Nord, indique l'article, citant des sources proches du dossier.

* Walmart publiera ses résultats trimestriels le 21 mai.