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Walmart renforce ses approvisionnements en électricité décarbonée avec Constellation
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 15:06

Constellation Energy et Walmart ont annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement de long terme portant sur de l'électricité nucléaire décarbonée produite par le site de Dresden Clean Energy Center, dans l'Illinois.

L'accord couvre environ 176 MW de capacité de fourniture en gros, dont 30 MW issus d'une augmentation de la capacité de production de la centrale grâce à des améliorations d'efficacité.

Walmart achètera l'électricité, les attributs environnementaux associés ainsi que la capacité de production sur deux périodes de 15 ans débutant respectivement en 2029 et 2030.

Selon les deux groupes, cet accord contribuera à soutenir la production nucléaire dans la région tout en finançant des projets d'optimisation des réacteurs existants, sans construction de nouvelles installations. Walmart estime également que ce partenariat l'aidera à accroître sa consommation d'énergie bas carbone tout en renforçant les infrastructures énergétiques locales.

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