Walmart relève ses objectifs annuels après un solide 2e trimestre

À l'occasion de la publication de bénéfices trimestriels en forte hausse, soutenus par une croissance de ses ventes portée par le dynamisme de son commerce en ligne, Walmart fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours.

Walmart dévoile, au titre du 2e trimestre de son exercice 2026-2027, un BPA ajusté en hausse de 19,1% à 0,81 USD, avec un résultat opérationnel ajusté accru de 17,4% à 9,2 MdsUSD hors effets de change et une marge brute ajustée améliorée de 96 points de base à 25,4%.

A 187,9 MdsUSD, les ventes du numéro un mondial de la grande distribution ont augmenté de 5,9% ( 5,1% à changes constants), dont une hausse de 2,6% des ventes comparables hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 5,1 points par les ventes en ligne.

"La croissance soutenue de notre activité e-commerce au fil des ans prouve que les clients choisissent Walmart parce que nous allions prix attractifs, rapidité et commodité sur une vaste gamme de produits", commente le CEO, John Furner.

Sur ces bases, le groupe basé en Arkansas resserre et relève sa fourchette cible de BPA pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'anticipant désormais entre 2,80 et 2,87 USD, contre 2,75 à 2,85 USD comme prévu en début d'année.

De même, Walmart table maintenant sur une croissance de son résultat opérationnel ajusté de 7 à 8,5% à taux de change constants (contre 6 à 8% précédemment) et sur une croissance de ses ventes de 4 à 5% à taux de change constants (contre 3,5 à 4,5% précédemment).