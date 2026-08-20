Walmart perd près de 90 milliards de dollars en valeur après des résultats de ventes à périmètre constant inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

20 août - ** L'action du géant de la grande distribution Walmart

WMT.O a chuté de 9,86%, atteignant son plus bas niveau depuis près de neuf mois à 103,03 dollars, ce qui représente une perte de près de 90 milliards de dollars en capitalisation boursière

** Si les pertes persistent, le titre pourrait connaître sa pire journée depuis mai 2022

** La société n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre pour la première fois depuis au moins cinq ans, l'inflation et la hausse des prix de l'essence pesant sur les budgets

** La croissance des ventes à magasins comparables aux États-Unis au deuxième trimestre s'est établie à 2,6%, manquant les prévisions de 3,8% — données compilées par LSEG

** L'entreprise affiche un BPA ajusté de 81 cents au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 74 cents

** La société revoit également légèrement à la hausse ses prévisions annuelles

** La baisse du titre constitue une “bonne opportunité”, les attentes ayant désormais été réajustées, selon les analystes d’UBS

** Les investisseurs s’interrogeront sur la valorisation compte tenu du taux de croissance de Walmart aux États-Unis, selon RBC Capital Markets, qui précise toutefois qu’il s’agit d’une dynamique macroéconomique plus générale et non d’un signe de ralentissement de la progression du titre WMT

** Les actions des détaillants Kroger reculent d’environ 1%, celles de Costco et d’Albertsons de 2% chacune; dans le même temps, Dollar Tree recule d’environ 1%; Ross Stores et TJX perdent environ 3% chacun

** Depuis le début de l'année jusqu’à la dernière clôture, l’indice S&P 500 “Consommation discrétionnaire – Distribution et commerce de détail” .SPXRT a reculé de 8,3%, tandis que l’action WMT a progressé d’environ 3% depuis le début de l’année