Walmart passe au Nasdaq, marquant ainsi le plus grand transfert boursier jamais réalisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nasdaq profite du transfert de Walmart

*

Walmart négociera sur le Nasdaq Global Select Market à partir du 9 décembre

*

Le Nasdaq a dépassé le NYSE en 2025 avec des introductions en bourse majeures

(Plus d'informations sur les transferts de bourse cette année, et une refonte du titre de l'article) par Manya Saini, Juveria Tabassum et Anirban Sen

La dernière recrue du Nasdaq NDAQ.O est un fleuron de la "vieille économie", le géant de la consommation Walmart WMT.N .

Le géant de la distribution a déclaré jeudi qu'il transférait sa cotation de longue date sur le New York Stock Exchange vers son principal rival, faisant même un clin d'œil à l'intelligence artificielle comme l'une des raisons de cet alignement avec le Nasdaq, qui est très axé sur la technologie.

La décision de Walmart, dont la valeur boursière s'élève à environ 852 milliards de dollars, constitue le transfert boursier le plus important jamais enregistré et un coup d'éclat pour le Nasdaq par rapport à son rival de longue date. Selon les données du LSEG, Walmart est la quatrième société cotée au NYSE en termes de capitalisation boursière.

Pendant des années, les bourses américaines se sont disputé la prééminence, le Nasdaq étant principalement le siège du secteur technologique, tandis que le NYSE a traditionnellement accueilli les plus grands noms de l'industrie et de la finance du pays. Ce va-et-vient a atteint son paroxysme à la fin des années 1990, lors de la frénésie des "dot-com".

Le changement opéré par le distributeur est un coup d'éclat pour le Nasdaq et, s'il va à l'encontre du clivage entre le secteur technologique et le secteur non technologique, Walmart a déclaré que ce changement soulignait son "approche technologique" et sa volonté de redéfinir les secteurs d'activité. L'action devrait commencer à être négociée sur le Nasdaq Global Select Market le 9 décembre.

"Walmart établit une nouvelle norme pour le commerce de détail omnicanal en intégrant l'automatisation et l'IA", a déclaré John Rainey, directeur financier de Walmart. Le Nasdaq a battu le NYSE en termes de cotations boursières au cours de la première moitié de 2025 , soutenu par des introductions en bourse de grands noms tels que CoreWeave

CRWV.O et Chime CHYM.O .

Les entreprises changent généralement de lieu de cotation lorsqu'elles considèrent que la base d'investisseurs, la technologie et les services d'une bourse leur conviennent mieux, ou lorsqu'elles souhaitent réduire les coûts liés à la cotation et à la conformité.

"Il est incroyable de penser que Walmart rejoindra probablement le NASDAQ 100. Costco COST.O en est membre et, désormais, Walmart fera partie de ce club", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

"Cela attire un type d'investisseur différent, car la plupart des gens qui veulent parier sur la technologie trouveront désormais de nombreuses valeurs de biens de consommation de base."

Intercontinental Exchange ICE.N , la maison mère du New York Stock Exchange, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

SHOPIFY, KIMBERLY-CLARK: DES CHANGEMENTS NOTABLES

Presque toutes les grandes entreprises américaines ont désormais une stratégie en matière d'IA et investissent dans cette technologie, ce qui brouille les pistes quant à la définition d'une entreprise technologique.

La Bourse de New York compte notamment Berkshire Hathaway

BRKa.N et JPMorgan JPM.N , tandis que le Nasdaq abrite les géants de la technologie Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O .

Cette année, le NYSE a été soutenu par les transferts de plusieurs entreprises, dont la société de services financiers Virtu VIRT.N , CSW Industrials CSW.N et le distributeur de matériaux de construction QXO QXO.N .

Parmi les autres transferts notables vers le Nasdaq en 2025 figurent la plateforme de commerce électronique Shopify

SHOP.O , le fabricant de biens de consommation Kimberly-Clark

KMB.O et Thomson Reuters TRI.O , la société mère de Reuters News.

Certaines entreprises qui sont passées du NYSE au Nasdaq cette année ont cité l'attrait de l'indice Nasdaq-100

.NDX - qui comprend 100 des sociétés non financières les plus précieuses cotées sur le Nasdaq, dont Nvidia et Apple - comme l'un des principaux facteurs ayant motivé leur décision de ce changement.

Le Nasdaq 100 a fait un bond d'environ 19,6 % cette année, alors que le S&P 500 .SPX a progressé d'environ 14,8 % depuis le début de l'année.

En septembre 2024, le Nasdaq a déclaré que 500 cotations avaient quitté le NYSE depuis près de vingt ans, ce qui représente une valeur de marché de 2,7 billions de dollars.