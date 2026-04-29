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Walmart ouvre sa troisième usine de transformation du lait aux États-Unis grâce à un investissement de 350 millions (XX millions d'euros) de dollars
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.O a inauguré mercredi sa troisième usine de transformation du lait aux États-Unis, fruit d'un investissement de plus de 350 millions (XX millions d'euros) de dollars, s'inscrivant ainsi dans le cadre d'une initiative menée depuis une décennie visant à renforcer sa chaîne d'approvisionnement en produits frais.

Située à Robinson, au Texas, cette usine traitera et mettra en bouteille du lait de différents formats et types pour ses marques de distributeur Great Value et Sam's Club Member's Mark. Elle permettra de créer plus de 400 nouveaux emplois, a indiqué Walmart.

Elle approvisionnera plus de 650 magasins Walmart et Sam's Club dans le centre-sud des États-Unis. Ce géant de la distribution compte environ 5.200 magasins et clubs à travers les États-Unis.

La société a annoncé pour la première fois son entrée sur le marché de la transformation du lait début 2016, à un moment où les investissements élevés en main-d'œuvre et dans ses activités de commerce électronique pesaient sur ses marges.

Walmart cherchait également à maintenir des prix bas pour les consommateurs face à la concurrence acharnée de concurrents tels que le distributeur alimentaire Kroger KR.N .

La première usine, située à Fort Wayne, dans l'Indiana, a ouvert ses portes en 2018, et sa deuxième unité de transformation du lait a ouvert à Valdosta, en Géorgie, en décembre de l'année dernière.

L'entreprise dispose également de deux sites de production de bœuf prêt à la vente en Géorgie et au Kansas, et à partir de l'exercice 2025, plus des deux tiers de ses dépenses totales en produits aux États-Unis étaient consacrées à des articles fabriqués, cultivés ou assemblés sur le territoire américain.

En 2024, Walmart a également annoncé la construction de cinq nouveaux entrepôts équipés de technologies d'automatisation capables de traiter des produits sensibles à la température tels que le lait, la viande, les légumes et les fruits, dans le but d'accélérer les livraisons de produits alimentaires.

De plus en plus d'Américains, en particulier ceux issus de ménages à revenus élevés, font leurs achats chez Walmart pour bénéficier de la commodité de la livraison.

Le nombre de clients utilisant la livraison en moins de trois heures a augmenté de plus de 60 % au cours de l'exercice 2026 de l'entreprise, et la contribution du commerce électronique aux ventes aux États-Unis a presque doublé au cours du dernier trimestre publié.

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KROGER
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WALMART
128,0100 USD NASDAQ +0,33%
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