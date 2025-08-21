 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Walmart: objectifs de BPA légèrement relevés pour l'exercice
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 13:23

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walmart indique rehausser légèrement sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice en cours, désormais attendue entre 2,52 et 2,62 dollars, contre 2,50-2,60 dollars en estimation initiale.

A changes constants, le numéro un mondial de la grande distribution confirme anticiper une croissance de son profit opérationnel ajusté de 3,5 à 5,5%, mais remonte sa prévision de hausse des ventes à 3,75-4,75% (au lieu de 3-4%).

Au titre de son deuxième trimestre comptable, Walmart dévoile un BPA ajusté en hausse de 1,5% à 0,68 dollar, avec un profit opérationnel ajusté quasi-stable à huit milliards hors effets de changes, et une marge brute presqu'atone à 24,5%.

A 177,4 milliards de dollars, ses ventes ont augmenté de 4,8% (+5,6% à changes constants), dont une hausse de 4,6% des ventes en comparable et hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 4,2 points par les ventes en ligne.

