UE-Meta va proposer des options sur la publicité personnalisée sur Facebook et Instagram
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:43

Meta META.O s'est engagé à offrir aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans l'Union européenne un choix concernant la publicité personnalisée, conformément à la loi européenne sur les marchés numériques, a déclaré lundi la Commission européenne.

"Meta donnera aux utilisateurs le choix effectif entre consentir au partage de toutes leurs données pour bénéficier d’une publicité entièrement personnalisée, ou opter pour un partage plus limité afin d’avoir une expérience avec une personnalisation restreinte", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Meta présentera les nouvelles options aux utilisateurs de l'UE en janvier de l'année prochaine, a-t-elle ajouté.

La Commission européenne avait averti en juin que le géant américain des réseaux sociaux risquait des amendes journalières, après l'annonce par Meta qu'il ne ne procéderait qu’à des ajustements limités de son modèle "payer ou consentir" pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l'UE.

Le propriétaire de Facebook avait déjà été condamné à une amende de 200 millions d’euros en avril, après que l’autorité de la concurrence de l’UE eut estimé que le modèle violait la loi sur les marchés numériques depuis son introduction en novembre 2023 jusqu’en novembre 2024.

(Yun Chee Foo et Louise Breusch Rasmussen, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

