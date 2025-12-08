Débauche et frénésie culturelle: Lagos entame son "Detty December", période la plus rentable de l'année

Des décorations de Noël dans les rues de Victoria Island à Lagos, le 18 décembre 2023 au Nigeria ( AFP / Benson Ibeabuchi )

Toujours plus grand, plus brillant, plus intense : Lagos la démesurée entame son "Detty December", un mois de festivités où Lagosiens, Nigérians de la diaspora et touristes s'étourdissent dans un tourbillon d'événements qui fait battre encore plus fort qu'à l'accoutumée le pouls de la mégapole de 20 millions d'habitants et son économie.

L'expression en pidgin nigérian "Detty December", pour "Dirty December" en anglais (littéralement "décembre sale" en français), décrit ce moment où les Nigérians de la diaspora rentrent au pays et célèbrent les fêtes de fin d'année avec faste, frénésie et débauche aux côtés de leurs familles et amis, en plus des traditionnels rendez-vous religieux de la période.

Nigérians de la diaspora, bien décidés à se faire plaisir pendant leur séjour, et Lagosiens fortunés n'hésitent pas à dépenser d'importantes sommes pendant ce mois particulier, véritable bulle économique pour le secteur touristique et culturel local.

Et peu importe si le président Bola Tinubu a placé le pays "en état d'urgence sécuritaire nationale" fin novembre suite à une recrudescence des enlèvements de masse dans la moitié nord du pays, Lagos la sudiste est bien loin de s'inquiéter.

- "L'été africain" -

Deola et Darey Art Alade l'ont compris : via leur société spécialisée dans l'événementiel, ils ont déposé la marque "Detty December" dès 2019, organisant chaque année un festival mêlant spectacles, concerts et événements divers s'étalant sur les trois dernières semaines du mois.

Pour Deola, "Detty December" est un "pèlerinage culturel" et "un véritable moteur économique" dont Lagos est "l'épicentre".

"C'est le véritable été de l'Afrique", la "fenêtre touristique la plus importante", abonde Darey, son époux, tout en louant "l'énergie sans filtre" de Lagos.

Une danseuse se produit au night-club Zorya à Lagos, le 18 octobre 2025 au Nigeria ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

"Les gens viennent rendre visite à leur famille, ils invitent leurs amis. Et maintenant, tout le monde est pris par la fièvre du Detty December", ce qui "transforme ces moments culturels en une valeur économique réelle et mesurable", s'enthousiasme-t-il.

Hannatu Musa Musawa, la ministre nigériane de la culture, partenaire du festival de Deola et Darey Art Alade, a déclaré qu'il s'agissait d'une "occasion de transformer ces idées en opportunités concrètes, en emplois réels et en expériences tangibles dans nos villes pour notre économie créative".

L'an dernier, "Detty December" a généré plus de 71,6 millions de dollars (61,4 millions d'euros) de recettes à Lagos grâce au tourisme, l'hôtellerie et le divertissement, dont 44 millions de dollars (37,7 millions d'euros) rien que pour le secteur hôtelier, selon le gouvernement de l’État.

Une manne qui a fait fi de la crise économique - la pire en une génération - qui frappait le pays de plein fouet en 2024, avec une inflation dépassant les 30% tout au long de l'année.

Des danseuses se produisent au restaurant-club The Library à Lagos, le 6 septembre 2025 au Nigeria ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

Grisé par les retombées économiques croissantes de "Detty December", le gouvernement de l’État de Lagos a lancé cette année l'initiative "101 jours à Lagos", proposant une série de rendez-vous culturels du 26 septembre au 4 janvier pour "stimuler le tourisme, mettre en valeur la culture et l'économie créative de l'État et attirer les visiteurs".

De fait, les trois derniers mois ont vu se succéder une frénésie d'expositions, de conventions, de festivals, préparant les Lagosiens au feu d'artifice final de "Detty December".

- "Complet" -

Pour Eko Hotels & Suites, le plus grand complexe hôtelier de la ville avec 825 chambres et neuf restaurants et bars, l'enjeu est de taille et "Detty December" se prépare un an à l'avance.

Des décorations de Noël dans les rues de Victoria Island à Lagos, le 18 décembre 2023 au Nigeria ( AFP / Benson Ibeabuchi )

Ce mois "représente entre 15 et 20% de nos revenus", explique la directrice commerciale, Iyadunni Gbadebo, pour qui il s'agit "de la période la plus excitante de l'année".

Depuis sept ans, Eko propose une formule en pension complète sur une dizaine de jours entre le 20 décembre et le 1er janvier, incluant une litanie d'activités et de spectacles pour ses clients, principalement des familles "d'Africains de la diaspora".

"Mais cette année, nous avons beaucoup d'Afro-Américains vivant aux États-Unis qui viennent pour vivre une expérience différente", souligne Mme Gbadebo.

Pour une famille de quatre personnes, la formule pour cette dizaine de jours oscille entre 13 et 22 millions de nairas (7.720 à 12.900 euros), selon la chambre.

Avant de proposer cette formule, l'hôtel était désert à cette période. "On pouvait entendre les mouches voler dans le hall", plaisante Mme Gbadebo.

Maintenant, les réservations démarrent dès juillet et toutes les chambres étaient déjà complètes un mois avant le démarrage de "Detty December".

Le chanteur, compositeur et producteur américano-nigérian David Adedeji Adeleke Oon, connu sous le nom de Davido, le 14 avril 2025 à Paris. Davido doit se produire à Lagos, au Nigeria, les 24 et 25 décembre à l'occasion du "Detty December" ( AFP / JOEL SAGET )

Ultime cadeau de Noël pour les Lagosiens : les mégastars de l'afrobeats, engagées dans des tournées mondiales le reste de l'année, attendent les derniers jours de décembre pour daigner se produire dans leur pays.

Cette année, Asake et Davido se produiront les 24 et 25 décembre, à 300.000 et 250.000 nairas le billet (178 et 148 euros), soit environ quatre fois le salaire mensuel minimum, fixé à 70.000 nairas (41,40 euros).