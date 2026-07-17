Walmart nomme Kinnard pour remplacer Shanahan, le directeur des opérations aux États-Unis qui quitte ses fonctions, selon une note de service

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Kieran Shanahan, directeur des opérations de la division WMT.O de Walmart aux États-Unis, quitte l'enseigne et sera remplacé par Kyle Kinnard, directeur des opérations de la division internationale de l'entreprise, comme l'a révélé vendredi une note interne, dans le cadre d'une importante réorganisation de la direction menée par le directeur général John Furner.

Voici quelques détails:

* M. Kinnard travaille chez Walmart depuis plus de 25 ans et a occupé plusieurs postes à responsabilité, notamment celui de vice-président exécutif chargé de la santé et du bien-être chez Walmart États-Unis, a indiqué l'entreprise dans la note consultée par Reuters.

* Ce changement fait suite au départ en mai de Tom Ward, directeur des opérations de la chaîne de magasins-entrepôts Sam's Club, et de Cédric Clark, responsable des opérations des magasins aux États-Unis , ainsi qu’à la nomination de David Guggina et Chris Nicholas aux postes de directeur général respectivement des activités nationales et internationales de Walmart.

* Walmart a également annoncé vendredi la promotion d’un autre cadre, Juan Galarraga, chargé de superviser les activités internationales en Amérique latine.

* Sous la direction de M. Furner, Walmart a mis en œuvre une stratégie axée sur la technologie visant à développer ses activités de marketplace et de livraison, ainsi qu’à attirer une clientèle aux revenus plus élevés. L’entreprise avait également supprimé 1 000 postes en mai.

* En mai, le distributeur avait réitéré ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation, et avait annoncé au début du mois qu’il allait baisser les prix sur de nombreux produits phares des barbecues estivaux, notamment la viande, les chips et les sodas.