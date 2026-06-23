 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walmart mise sur la télévision connectée en acquérant Vibe.co
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 16:48

Walmart ( 1,68%) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Vibe.co, une plateforme publicitaire de télévision connectée (CTV) en libre-service destinée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux marques de taille intermédiaire. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Avec cette acquisition, le géant américain de la distribution entend renforcer les capacités de sa branche publicitaire Walmart Connect.

En combinant la technologie de Vibe.co avec ses données commerciales, ses outils de mesure et son écosystème média, qui comprend notamment Vizio, Walmart souhaite faciliter l'accès à la publicité sur les plateformes de streaming et améliorer le suivi des performances des campagnes.

La plateforme de Vibe.co permet aux annonceurs de lancer et d'optimiser eux-mêmes leurs campagnes publicitaires sur les téléviseurs connectés. Walmart estime que cette opération favorisera l'adoption de la publicité CTV, en particulier auprès des PME, des entreprises de taille intermédiaire et des vendeurs présents sur sa place de marché.

La finalisation de l'acquisition reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles.

Valeurs associées

WALMART
119,6800 USD NASDAQ +2,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,62 +25,55%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
Pétrole Brent
77 -1,47%
STELLANTIS
5,273 -6,66%
SOITEC
120,4 -6,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank