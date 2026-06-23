Walmart mise sur la télévision connectée en acquérant Vibe.co

Walmart ( 1,68%) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Vibe.co, une plateforme publicitaire de télévision connectée (CTV) en libre-service destinée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux marques de taille intermédiaire. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Avec cette acquisition, le géant américain de la distribution entend renforcer les capacités de sa branche publicitaire Walmart Connect.

En combinant la technologie de Vibe.co avec ses données commerciales, ses outils de mesure et son écosystème média, qui comprend notamment Vizio, Walmart souhaite faciliter l'accès à la publicité sur les plateformes de streaming et améliorer le suivi des performances des campagnes.

La plateforme de Vibe.co permet aux annonceurs de lancer et d'optimiser eux-mêmes leurs campagnes publicitaires sur les téléviseurs connectés. Walmart estime que cette opération favorisera l'adoption de la publicité CTV, en particulier auprès des PME, des entreprises de taille intermédiaire et des vendeurs présents sur sa place de marché.

La finalisation de l'acquisition reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles.