 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,25
-0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Walmart : John Furner va succéder à Doug McMillon au poste de DG
information fournie par AOF 14/11/2025 à 15:58

(AOF) - Walmart a annoncé le départ à la retraite de son PDG, Doug McMillon, à compter de janvier prochain. Son successeur, John Furner, prendra ses fonctions le 1er février. Actuellement à la tête de Walmart US, ce dernier a supervisé le plus important segment opérationnel de l’entreprise, qui compte plus de 4 600 magasins. Il a commencé sa carrière chez Walmart en 1993 en tant qu’employé, avant d’occuper divers postes de direction dans les domaines du merchandising, des opérations et de l’approvisionnement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WALMART
100,775 USD NYSE -1,75%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank