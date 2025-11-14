Walmart : John Furner va succéder à Doug McMillon au poste de DG

(AOF) - Walmart a annoncé le départ à la retraite de son PDG, Doug McMillon, à compter de janvier prochain. Son successeur, John Furner, prendra ses fonctions le 1er février. Actuellement à la tête de Walmart US, ce dernier a supervisé le plus important segment opérationnel de l’entreprise, qui compte plus de 4 600 magasins. Il a commencé sa carrière chez Walmart en 1993 en tant qu’employé, avant d’occuper divers postes de direction dans les domaines du merchandising, des opérations et de l’approvisionnement.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer