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Walmart étend le déploiement des solutions de VusionGroup à l'ensemble de ses magasins aux USA
information fournie par Reuters 23/12/2024 à 07:56

Vusiongroup SA VU.PA :

* WALMART ÉTEND LE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS VUSIONGROUP À L'ENSEMBLE DE SES MAGASINS AUX ETATS-UNIS (CORRIGE SOURCE)

* ACCORD AVEC WALMART U.S. POUR ÉTENDRE LE DÉPLOIEMENT DE SES SOLUTIONS À L'ENSEMBLE DES 4600 MAGASINS DE L'ENSEIGNE AUX ÉTATS-UNIS (CORRIGE SOURCE)

* LA PRISE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE D'ENVIRON EUR 1 MD CORRESPONDANT À CETTE SIGNATURE SERA INTÉGRÉE AUX CHIFFRES DES TRIMESTRES À VENIR

Texte original tinyurl.com/32d485jr Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

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