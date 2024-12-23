Walmart étend le déploiement des solutions de VusionGroup à l'ensemble de ses magasins aux USA

Vusiongroup SA VU.PA :
* WALMART ÉTEND LE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS VUSIONGROUP À L'ENSEMBLE DE SES MAGASINS AUX ETATS-UNIS (CORRIGE SOURCE)
* ACCORD AVEC WALMART U.S. POUR ÉTENDRE LE DÉPLOIEMENT DE SES SOLUTIONS À L'ENSEMBLE DES 4600 MAGASINS DE L'ENSEIGNE AUX ÉTATS-UNIS (CORRIGE SOURCE)
* LA PRISE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE D'ENVIRON EUR 1 MD CORRESPONDANT À CETTE SIGNATURE SERA INTÉGRÉE AUX CHIFFRES DES TRIMESTRES À VENIR
Texte original tinyurl.com/32d485jr Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA
(Rédaction de Gdansk)
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