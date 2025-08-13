Walmart étend la remise accordée à ses employés à la quasi-totalité des produits d'épicerie, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Walmart WMT.N a étendu sa remise de 10 % aux employés à la quasi-totalité de ses produits d'épicerie, le géant de la distribution cherchant à retenir ses employés, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre adressée au personnel de l'entreprise par son directeur des ressources humaines.
