Walmart étend la remise accordée à ses employés à la quasi-totalité des produits d'épicerie, selon le WSJ

Walmart WMT.N a étendu sa remise de 10 % aux employés à la quasi-totalité de ses produits d'épicerie, le géant de la distribution cherchant à retenir ses employés, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre adressée au personnel de l'entreprise par son directeur des ressources humaines.