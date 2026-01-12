Walmart et Google scellent un partenariat stratégique dans le commerce conversationnel
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 12:15
Walmart et Google ont annoncé le lancement d'une collaboration majeure intégrant le catalogue de Walmart et de Sam's Club directement dans l'interface de Gemini via le Protocole de commerce universel (PCU).
Cette initiative permet aux utilisateurs de recevoir des recommandations de produits pertinentes lors de leurs échanges avec l'intelligence artificielle, tout en bénéficiant d'une personnalisation accrue basée sur l'historique de leurs achats.
Le dispositif assure une transition fluide de la recherche à la transaction, garantissant des livraisons rapides en moins de trois heures. John Furner, futur directeur général de Walmart Inc., souligne que "le passage de la recherche traditionnelle sur le web ou les applications vers un commerce dirigé par des agents représente la prochaine grande évolution du détail".
De son côté, Sundar Pichai, directeur général de Google et d'Alphabet, affirme que ce standard ouvert rendra le "commerce agentique" concret pour les consommateurs.
Valeurs associées
|114,5300 USD
|NASDAQ
|+1,29%
A lire aussi
-
Terres rares : le Japon lance sa première mission de minage des fonds marins et espère réduire sa dépendance à la Chine
Le Japon est dépendant de la Chine pour 70% de ses importations de terres rares. En pleine tensions avec Pékin, le Japon a lancé lundi 12 janvier une expédition -présentée comme inédite- destinée à exploiter des terres rares en eaux profondes à 6.000 mètres sous ... Lire la suite
-
Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite
-
Matt Skaruppa, directeur financier de Duolingo, quitte ses fonctions après près de six ans à son poste
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Duolingo DUOL.O a annoncé lundi que le directeur financier Matt Skaruppa quitterait ses ... Lire la suite
-
Des Cubains partagent leurs opinions après les récentes tensions entre le président cubain Miguel Diaz-Canel et son homologue américain Donald Trump qui a exhorté La Havane à "conclure un accord, avant qu'il ne soit trop tard".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer