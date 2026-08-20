Walmart enregistre une baisse inhabituelle de ses ventes à périmètre constant, les consommateurs réduisant leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Walmart WMT.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à la hausse des prix de l'essence.

Le plus grand distributeur mondial a toutefois légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels pour la première fois cette année, son directeur général, John Furner, mettant en avant la croissance de sa division de commerce en ligne.

Ces résultats fournissent un indicateur clé de la capacité de ce baromètre du secteur de la distribution à attirer les consommateurs sensibles aux prix, qui privilégient les produits alimentaires et autres biens de première nécessité au détriment des dépenses discrétionnaires à l’approche de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année.

Aux États-Unis, les ventes trimestrielles à magasins comparables de l’entreprise ont progressé de 2,6 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 3,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Le panier moyen, c'est-à-dire le montant dépensé par transaction, a progressé de 1,1 %, un chiffre conforme à celui du premier trimestre, mais bien inférieur à la hausse de 3,1 % enregistrée au deuxième trimestre 2026.

La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net pour l’exercice 2027 comprise entre 4 % et 5 %, contre un objectif initial de croissance comprise entre 3,5 % et 4,5 %.

Les ventes à périmètre constant dans sa catégorie santé et bien-être ont reculé d’un faible pourcentage à un chiffre, pénalisées par un impact de 900 points de base lié à la mise en œuvre du « prix équitable maximal » prévue par la loi sur la réduction de l’inflation.

Hors impact de cette loi, Walmart a indiqué que ses ventes comparables aux États-Unis avaient progressé de 3,4 %.

Walmart a baissé les prix de plus de 7 000 articles cette année, soutenant ainsi ses marges grâce à des activités annexes lucratives telles que la publicité et une place de marché tierce en pleine expansion.

Walmart Connect, la branche publicitaire américaine, a enregistré une croissance de 43 %, tandis que ses ventes en ligne ont augmenté de 24 %.

Walmart a déclaré jeudi qu’il continuerait à réinvestir les remboursements de droits de douane perçus dans la baisse des prix. Son résultat d’exploitation ajusté inclut un bénéfice de 750 points de base provenant des remboursements de droits de douane.

Le montant moyen des transactions a progressé de 1,5 %, contre une croissance de 3 % au premier trimestre.

L'entreprise a enregistré une croissance à un chiffre dans le secteur de l'alimentation, qui constitue sa principale catégorie de produits. Les articles de grande consommation, qui comprennent les jouets et les vêtements, ont affiché une hausse à un chiffre faible.

Mercredi, le distributeur Target TGT.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, récoltant ainsi les premiers fruits de ses efforts de redressement après plusieurs années de recul dues à des erreurs de gestion des produits et à d'autres faux pas .

Walmart table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,80 et 2,87 dollars, contre un objectif précédent de 2,75 à 2,85 dollars.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 62 et 64 cents, soit un chiffre inférieur aux estimations de 68 cents.

Walmart prévoit une croissance de son chiffre d’affaires net au troisième trimestre comprise entre 3 % et 3,75 %, ce qui est également inférieur aux estimations de 4,9 %.