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Walmart en baisse après des ventes à périmètre constant inférieures aux prévisions au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 13:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action du géant de la grande distribution Walmart

WMT.O recule d'environ 6% à 107.68 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires à périmètre constant pour le deuxième trimestre, pénalisée par la baisse des dépenses des clients à chaque visite en magasin, due à l'inflation et à la hausse des prix de l'essence qui pèsent sur leur budget

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires à magasins comparables de 2.6% aux États-Unis au deuxième trimestre, en deçà des prévisions qui tablaient sur une croissance de 3.8% — données compilées par LSEG

** La société prévoit une hausse de son chiffre d’affaires net consolidé pour l’exercice 2027 comprise entre 4.0% et 5.0%, contre une prévision antérieure de 3.5% à 4.5%

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 2.80 $ et 2.87 $, contre une fourchette cible précédente de 2.75 $ à 2.85 $

** Prévoit une croissance du chiffre d’affaires du troisième trimestre comprise entre 3% et 3.75%, contre des estimations de 4.9%

** Affiche un BPA ajusté de 81 cents au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 74 cents

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a progressé d'environ 3% depuis le début de l'année

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103,8400 USD NASDAQ -9,15%
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