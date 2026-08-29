Walmart conclut un accord à l'amiable dans le cadre du procès intenté par le gouvernement américain concernant les opioïdes, qui réclamait plusieurs milliards, pour un montant de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau: ajout des détails relatifs au règlement et du commentaire du ministère de la Justice)

* Les États-Unis avaient déclaré que Walmart pourrait devoir payer des milliards de dollars d'amendes

* Walmart qualifie le montant versé de « négligeable » et ne reconnaît pas sa responsabilité

* Ce procès était l’un des plus importants engagés par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie d’opioïdes

* Les États-Unis ont déclaré que Walmart avait ignoré des « signaux d'alerte »

* L'action Walmart termine en hausse

par Jonathan Stempel

Walmart WMT.O versera 50 millions de dollars pour régler un procès intenté par le gouvernement américain, qui accusait le plus grand distributeurdu pays d’avoir alimenté une épidémie nationale d’opioïdes en délivrant illégalement des ordonnances dans ses pharmacies, a déclaré vendredi le ministère de la Justice.

Ce montant est bien inférieur aux milliards de dollars d’amendes civiles que le ministère de la Justice avait estimé que Walmart pourrait devoir lorsque le procès avait débuté en décembre 2020, vers la fin du premier mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche.

Walmart n’a pas reconnu sa responsabilité et, dans un document réglementaire, a qualifié le montant de l’accord de « négligeable ». Le résultat net de l’entreprise, dont le siège se trouve à Bentonville, dans l’Arkansas, s’est élevé à 11,7 milliards de dollars au cours du semestre clos le 31 juillet. Le ministère de la Justice avait accusé Walmart d’avoir enfreint à plusieurs reprises la loi fédérale sur les substances contrôlées depuis 2013 en négligeant des « signaux d’alerte », car l’entreprise n’avait pas assuré le suivi ni signalé des ordonnances suspectes d’opioïdes.

Il a indiqué que certains responsables de la conformité chez Walmart savaient que certains prescripteurs agissaient comme des « usines à pilules », mais qu’ils avaient tout de même délivré les ordonnances.

Ce procès constituait l’une des affaires les plus importantes menées par le ministère de la Justice contre une seule et même entreprise dans le cadre de l’épidémie d’opioïdes. L’accord conclu par Walmart prévoit également un contrôle plus strict des pharmaciens, ainsi que la mise en place d’une ligne d’assistance permettant aux employés et aux patients de signaler toute distribution illégale présumée d’analgésiques.

« L’accord conclu aujourd’hui prouve que ce ministère s’engage à faire passer le bien-être des Américains avant tout », a déclaré le procureur général adjoint Stanley Woodward dans un communiqué.

En 2022, Walmart avait accepté de verser 3,1 milliards de dollars pour régler des milliers de poursuites judiciaires intentées par des gouvernements d’États et des collectivités locales concernant le rôle de ses pharmacies dans la crise des opioïdes. CVS CVS.N et Walgreens ont conclu des accords similaires, d’un montant plus élevé.

UN JUGE A LIMITÉ LA PORTÉE DE L'ACTION EN JUSTICE

Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus de 905 000 personnes sont décédées aux États-Unis des suites d’une surdose d’opioïdes entre 1999 et 2025. Le nombre annuel de décès a commencé à baisser après 2022, a indiqué l’agence.

Walmart a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes heureux de régler cette affaire et continuerons à soutenir le travail exceptionnel que nos pharmaciens accomplissent chaque jour pour offrir des soins de qualité aux patients. »

Une convention commune mettant fin à l'affaire a été déposée jeudi devant le tribunal fédéral de Wilmington, dans le Delaware.

L'action Walmart a clôturé en hausse de 46 cents, à 103,09 dollars. Parmi les autres entreprises visées dans le cadre de l’affaire des opioïdes figuraient Purdue Pharma, qui a plaidé coupable en 2020 à des accusations pénales liées à son analgésique OxyContin après s’être placée sous la protection de la loi sur les faillites, et le grossiste en médicaments Cencora COR.N , anciennement connu sous le nom d’AmerisourceBergen. En mars 2024, le juge fédéral américain Colm Connolly a restreint la portée de l’affaire Walmart, rejetant les allégations selon lesquelles Walmart aurait omis de signaler des ordonnances suspectes à la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, et selon lesquelles les pharmaciens de Walmart auraient omis de consigner les signaux d’alerte associés à ces ordonnances.

Connolly a autorisé le gouvernement à poursuivre une accusation selon laquelle des pharmaciens auraient délivré des ordonnances dont le personnel chargé de la conformité chez Walmart savait qu'elles étaient invalides. Une quatrième accusation, selon laquelle des pharmaciens auraient délivré des ordonnances qu'ils savaient invalides, est également restée en instance.