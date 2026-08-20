Walmart-CA à périmètre constant en-deçà des attentes au T2 avec la baisse des dépenses

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Walmart WMT.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires à périmètre constant inférieur aux attentes, pour la première fois depuis 2024, les consommateurs réduisant leurs dépenses en raison de la hausse des prix de l'essence, ce qui a entraîné une baisse de 6% de son cours en avant-Bourse.

Le plus grand détaillant mondial a également légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels pour la première fois cette année, et son directeur général, John Furner, a mis l'accent sur la croissance de son activité de commerce électronique.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant de l'entreprise a progressé de 2,6%, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 3,8%, selon les données compilées par LSEG. Le panier moyen, c'est-à-dire le montant moyen par transaction, a augmenté de 1,1%, un chiffre bien inférieur à la hausse de 3,1% enregistrée il y a un an.

"Pour l'économie de consommation, c'est comme si Nvidia faisait état d'un ralentissement. Walmart a su tirer parti de la tendance au "trade-down", mais ce vent favorable pourrait bien s'essouffler", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Walmart prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 comprise entre 4% et 5%, contre un objectif initial de croissance, entre 3,5% et 4,5%.

Les ventes à périmètre constant dans le secteur de la santé et du bien-être ont légèrement reculé, pénalisées par un impact de 900 points de base lié à la mise en œuvre du "prix juste maximal" prévue par la loi sur la réduction de l'inflation.

Hors impact de cette loi, la société a indiqué que son chiffre d’affaires comparable aux États-Unis avait progressé de 3,4%.

L'enseigne a baissé les prix de plus de 7.000 articles cette année, soutenant ainsi ses marges grâce à des activités annexes lucratives telles que la publicité et une place de marché tierce en pleine expansion.

Walmart Connect, la branche publicitaire américaine, a enregistré une croissance de 43%, tandis que ses ventes en ligne ont augmenté de 24%.

Le géant de la grande distribution a déclaré jeudi qu'il continuerait à répercuter les remboursements de droits de douane perçus sur la baisse des prix. Son résultat d'exploitation ajusté intègre un gain de 750 points de base provenant des remboursements de droits de douane.

L'entreprise a également enregistré une croissance à un chiffre dans le secteur de l'alimentation, qui constitue sa principale catégorie de produits. Les articles de grande consommation, qui comprennent les jouets et les vêtements, ont affiché une hausse à un chiffre faible.

Walmart table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,80 (2,39 euros) et 2,87 dollars, contre un objectif précédent de 2,75 à 2,85 dollars.

Le groupe prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 62 et 64 cents, en-deçà des estimations de 68 cents, tandis que son objectif de croissance du chiffre d'affaires net, compris entre 3% et 3,75%, a également été revu à la baisse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)