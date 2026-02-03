Walmart atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars et rejoint le club dominé par les géants de la Big Tech

La technologie et l'IA stimulent l'efficacité et les ventes chez Walmart

Le marché en ligne et les livraisons plus rapides augmentent les dépenses

Walmart a été ajoutée au Nasdaq-100 axé sur la technologie le mois dernier

Walmart WMT.O est devenu mardi le tout premier détaillant à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, profitant d'un rallye d'un an qui a vu ses actions augmenter de près de 26 %, le plaçant dans les rangs des poids lourds de la Big Tech tels que Nvidia et Alphabet.

L'ascension de Walmart a été remarquable, car l'entreprise a réussi à attirer à la fois des clients à revenus élevés, à la recherche de valeur et de commodité, et à conserver sa base d'acheteurs à revenus plus faibles. L'action a fait un bond de 468 % au cours de la dernière décennie, dépassant le gain de 264 % du S&P 500, en partie grâce à cette double stratégie, que les concurrents ont eu du mal à reproduire. Au cours des cinq dernières années, le distributeur a étendu son marché en ligne à plus d'un demi-milliard d'articles, lancé la livraison en une heure, créé Walmart+ pour rivaliser avec Amazon Prime, et mis en place une activité publicitaire de 4 milliards de dollars qui a stimulé les marges . Surtout, Walmart a misé très tôt et de manière agressive sur l'IA , en investissant des milliards dans l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement pour stocker des produits plus frais, accélérer les livraisons et améliorer la prévision et la recherche des stocks, ce qui a donné au distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, un avantage opérationnel qui l'a aidé à battre les estimations de ventes de magasins comparables aux États-Unis pendant 15 trimestres consécutifs, d'après les estimations compilées par LSEG.

L'optimisme des investisseurs à l'égard des investissements de Walmart dans l'IA a alimenté davantage la hausse de l'action, car les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire leurs courses en ligne.

Avec chaque dollar sur quatre dépensés en épicerie aux États-Unis qui va à Walmart, le détaillant se trouve dans une situation idéale dans un environnement de consommation difficile où les ménages à revenus faibles et moyens sont confrontés à la pression de l'inflation, au ralentissement du marché de l'emploi, aux tarifs douaniers et à l'incertitude liée à la récente fermeture du gouvernement américain, autant de facteurs qui ont rendu la stratégie de prix bas quotidiens de Walmart plus convaincante.

"Il s'agit vraiment d'une réussite remarquable. Nous pensons que les capitalisations boursières de mille milliards de dollars sont un phénomène technologique, mais Walmart est une entreprise de la vieille économie", a déclaré Charles Sizemore, un investisseur de Walmart, qui apprécie l'investissement du distributeur dans la technologie pour réduire les coûts.

John Furner, qui entrera en fonction le 1er février en tant que directeur général mondial de Walmart , devra relever un défi de taille: accélérer les investissements technologiques de l'entreprise à l'ère de l'IA, tout en luttant contre la concurrence des rivaux Amazon AMZN.O , Aldi et Costco COST.O .

Le mois dernier,Walmart a été ajoutée à l'indice Nasdaq-100 .NDX axé sur la technologie, qui regroupe les sociétés non financières les plus précieuses, remplaçant le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.L .

Elle rejoint une liste de sociétés américaines évaluées à 1 000 milliards de dollars ou plus, dont Nvidia NVDA.O à 4 500 milliards de dollars, Alphabet GOOGL.O à 4 100 milliards de dollars, Apple AAPL.O à 3 900 milliards de dollars, Microsoft

MSFT.O à 3 100 milliards de dollars, Amazon AMZN.O à 2 600 milliards de dollars, Meta META.O à 1 800 milliards de dollars, Broadcom AVGO.O à 1 600 milliards de dollars, Tesla

TSLA.O à 1 600 milliards de dollars, et Berkshire Hathaway

BRKa.N à 1 000 milliards de dollars.

Cette étape vient couronner un parcours remarquable pour le distributeur, qui a ouvert son premier magasin à Rogers, dans l'Arkansas, en 1962 et qui exploite aujourd'hui 4 600 points de vente à travers les États-Unis. Walmart est entrée en bourse en 1970, à 16,50 dollars, sur le marché hors cote, avant de s'introduire à la bourse de New York en 1972. L'entreprise a rejoint l'indice Dow Jones en 1997 et fait partie de l'indice S&P 500 depuis des décennies.

L'action Walmart s'échangeait à 127,10 dollars dans l'après-midi. Ce prix reflète les multiples divisions d'actions, dont la plus récente est la division par 3 le 26 février 2024.

COURSE AUX ARMES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE La chaîne a conclu des partenariats avec OpenAI et Google pour intégrer ses outils d'achat en ligne directement dans leurs chatbots de recherche. Ces investissements croissants dans l'IA visent également à combler l'écart avec Amazon, qui a pris une longueur d'avance avec son chatbot Rufus, un assistant alimenté par GenAI qui répond aux questions d'achat.

"Walmart est en fait cinq magasins en un et son essor est dû à la vente au détail de produits alimentaires. Je m'attends à ce que sa capitalisation boursière approche les 2 000 milliards de dollars dans les prochaines années", a déclaré Louis Navellier, directeur des investissements chez Navellier & Associates, qui détient des actions Walmart depuis près de deux ans.