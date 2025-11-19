 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Walmart affiche une croissance de près de 4 % de son bénéfice par action au troisième trimestre, preuve de la résilience des consommateurs
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 21:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de Walmart WMT.N ont perdu environ 1% avant les résultats de la société attendus avant la cloche jeudi, alors que les investisseurs s'intéressent à la santé des consommateurs

** Le géant de la distribution devrait afficher un BPA ajusté de 0,60 $, soit 3,6 % de plus qu'au T3 2024, sur un chiffre d'affaires de 177,43 milliards de dollars, contre 169,59 milliards de dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** La société a manqué les estimations de BPA au dernier trimestre, mais a battu les estimations au cours des huit derniers trimestres ** Le 14 novembre, le directeur général Doug McMillon a annoncé qu'il prendrait sa retraite l'année prochaine, mettant fin à plus d'une décennie à la tête du plus grand distributeur au monde ** Dans son dernier rapport, en dépit d'un BPA décevant, WMT a enregistré une hausse de ses revenus grâce à une forte demande de la part des consommateurs à tous les niveaux de revenus

** Sur les 44 analystes qui couvrent le titre, 43 le considèrent comme "strong buy" ou "buy", tandis que l'un d'entre eux recommande "hold"

** Le PT médian de $115 est d'environ 15% au-dessus des niveaux actuels ** L'action WMT est en hausse de 11 % depuis le début de l'année, contre 8,5 % pour le Dow Jones et 0,3 % pour le secteur des biens de consommation de base du S&P 500

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 138,77 Pts Index Ex +0,10%
WALMART
100,580 USD NYSE -0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank