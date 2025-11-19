Walmart affiche une croissance de près de 4 % de son bénéfice par action au troisième trimestre, preuve de la résilience des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de Walmart WMT.N ont perdu environ 1% avant les résultats de la société attendus avant la cloche jeudi, alors que les investisseurs s'intéressent à la santé des consommateurs

** Le géant de la distribution devrait afficher un BPA ajusté de 0,60 $, soit 3,6 % de plus qu'au T3 2024, sur un chiffre d'affaires de 177,43 milliards de dollars, contre 169,59 milliards de dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** La société a manqué les estimations de BPA au dernier trimestre, mais a battu les estimations au cours des huit derniers trimestres ** Le 14 novembre, le directeur général Doug McMillon a annoncé qu'il prendrait sa retraite l'année prochaine, mettant fin à plus d'une décennie à la tête du plus grand distributeur au monde ** Dans son dernier rapport, en dépit d'un BPA décevant, WMT a enregistré une hausse de ses revenus grâce à une forte demande de la part des consommateurs à tous les niveaux de revenus

** Sur les 44 analystes qui couvrent le titre, 43 le considèrent comme "strong buy" ou "buy", tandis que l'un d'entre eux recommande "hold"

** Le PT médian de $115 est d'environ 15% au-dessus des niveaux actuels ** L'action WMT est en hausse de 11 % depuis le début de l'année, contre 8,5 % pour le Dow Jones et 0,3 % pour le secteur des biens de consommation de base du S&P 500