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Walmart : -8% vers 120,5$, retour sur niveau du 23/03
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 17:56

Les trimestriels de Walmart déçoivent, la confiance du consommateur américain chancelle, le titre dévisse -8% vers 120,5$ : c'est un retour sur les niveaux du 23/03 et le plancher des 120,05$ du 2 mars est désormais tout proche.

Le prochain support se dessine vers 115,45$ : il s'agit du "gap" resté béant depuis le 9 janvier, un palier de soutien existe ensuite vers 111$.

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