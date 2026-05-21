Walmart : -8% vers 120,5$, retour sur niveau du 23/03

Les trimestriels de Walmart déçoivent, la confiance du consommateur américain chancelle, le titre dévisse -8% vers 120,5$ : c'est un retour sur les niveaux du 23/03 et le plancher des 120,05$ du 2 mars est désormais tout proche.

Le prochain support se dessine vers 115,45$ : il s'agit du "gap" resté béant depuis le 9 janvier, un palier de soutien existe ensuite vers 111$.