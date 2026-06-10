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Sanofi met fin à l'étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 07:18

Le logo du fabricant français de médicaments Sanofi à Paris

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‌Sanofi a annoncé mecredi ​mettre fin à l’étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart, ​testé chez des patients atteints ​de polyneuropathie ⁠inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), une ‌analyse indépendante ayant déterminé qu'elle ne démontrerait ​probablement ‌pas une efficacité suffisante.

"La ⁠poursuite des autres études en cours sur le ⁠riliprubart, notamment ‌l’étude de phase ⁠3 VITALIZE (...) chez ‌des patients atteints ⁠de PIDC et traités par ⁠immunoglobuline ‌intraveineuse (IgIV), sera évaluée en ​conséquence", déclare ‌le laboratoire français dans un communiqué.

Sanofi précise ​que l'arrêt de l'étude n'entraînera ⁠pas de coût financier significatif et maintient ses prévisions financières 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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