WallStreet: plombé par les taux, la géopolitique et 'Milton'

(CercleFinance.com) - La lourdeur s'est nettement accentuée après 20H25 puisque les pertes des différents indices US en doublé en 1/2 heure.



Un sursaut entre 21H52 et 22H a permis de ne pas terminer au plus bas du jour mais le S&P500 et le Dow Jones cèdent tout de même -0,95%, le Nasdaq pratiquement -1,2%... et le Russell-2000 -0,90% également (il repasse sous le seuil symbolique des 2.000Pts).



La franche dégradation des marchés obligataires avec un '10 ans' 4,0300% (+4,5Pts) et un '2 ans' à 4,003% (+6,8Pts, pire score de clôture depuis le 22 août, soit +50Pts depuis le 25 septembre) a largement occulté l'effet d'annonce de la divulgation ce mardi d'un 3ème volet du plan de relance chinois (qui avait requinqué le CAC40, via le 'luxe').



Les investisseurs ont également observé avec inquiétude le 'WTI' prendre plus de 3,8% à 77,35$ sur le NYMEX : certes, l'ouragan 'Milton', passé en catégorie 5 sur la pointe du Yucatan (et anticipé '4' à l'approche de la Floride) perturbe la production pétrolière dans le golfe du Mexique, ainsi que les principales raffineries côtières (Louisiane, Texas...) mais cela ne suffit pas à expliquer une flambée de +16,5% d'une seule traite en une semaine (partant d'un plancher de 66,5$ le 1er octobre en matinée).



Le facteur géopolitique pèse de plus en plus : toujours d'intenses bombardements sur le Liban, des frappes régulières sur la Syrie, et Goldman Sachs craint une destruction des complexes pétroliers et gaziers iraniens par Israël.

Benjamin Netanyahu a prononcé pour l'anniversaire de la tragédie du 7 octobre 2023 un discours messianique qui confirme la poursuite de la guerre jusqu'à ce que les menaces d'où qu'elles viennent soient éliminées et les otages libérés, ce qui laisse craindre un embrasement du Proche Orient.



Israël restera sourd à tous les appels -comme ceux de la France par la voix de Jean Noël Barrot- à cesser l'usage disproportionné de la force qui cause d'énormes pertes civiles partout où elle est déployée.



En ce qui concerne la tension des taux qui étaient non seulement ignorée mais célébrée comme une garantie que tout risque de récession était écarté, la flambée du pétrole jette un nouvel éclairage : l'inflation pourrait bien refaire surface si le baril devait repasser la barre des 79,5$ sur le NYMEX.



La hausse des rendements pénalise prioritairement les 'technos' et les 'GAFAM' n'ont pas été épargnées ce lundi, preuve que les allègements portent sur des valeurs à large capitalisation : des ventes indicielles commencent à se déclencher.

Amazon a chuté de -3%, Alphabet de -2,5%, Apple de -2,3%, Microsoft de -1,6%... et Tesla de -3,7%.



Les pétrolières ont poursuivi leur rebond mais de façon mesurée avec Diamondback +2,5%, Valero +1,2% : pas de véritable 'rush' ce soir, la hausse du baril est anticipée de courte durée.





