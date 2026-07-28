WALLIX : WALLIX sécurise un financement non dilutif de 25 M EUR , pouvant être porté à 65 M EUR , pour accélérer la construction d'une plateforme européenne souveraine dans la cybersécurité

Premier financement non dilutif structurant témoignant de la maturité financière du Groupe ;

Diversification des sources de financement auprès de banques et de fonds de dette privée de premier rang, tout en renouvelant la confiance des partenaires historiques ;

Capacité financière accrue pour accompagner les ambitions de croissance de WALLIX ;

Levier financier en vue de constituer une plate-forme européenne de consolidation dans la Cyber, l'IA et la souveraineté des environnements industriels.

Paris, 28 juillet 2026 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), sécurise un financement non dilutif de 25 M€, pouvant être porté à 65 M€, sous conditions.

WALLIX annonce la mise en place de son premier financement non dilutif d'envergure, d'un montant de 25 M€, pouvant être porté à 65 M€. Cette opération constitue une évolution structurante dans la capacité de financement de WALLIX et témoigne de la maturité financière du Groupe lui permettant d'accéder à des sources de financement de long terme auprès d'un cercle de prêteurs élargi, composé de banques et de fonds de dette de premier plan, tout en préservant intégralement les intérêts de ses actionnaires.

Au-delà du renforcement immédiat des ressources financières du Groupe, ce financement traduit la confiance d'établissements financiers de référence dans la solidité du modèle économique, la qualité des performances du Groupe et ses perspectives de développement. Il dote également WALLIX d'une capacité de financement renforcée pour accélérer sa croissance organique et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, tout en optimisant durablement sa structure financière.

Le financement initial de 25 M€ se compose :

d'un crédit bancaire de 15 M€ , structuré en deux tranches de 9 M€ amortissables sur six ans et 6 M€ remboursables in fine à 6,5 ans. Ce crédit bancaire accordé par un pool bancaire réunissant les partenaires historiques BNP Paribas et Société Générale, ainsi que les nouveaux partenaires LCL et Caisse d'Epargne Ile-de-France, illustre à la fois la confiance renouvelée des banques historiques et l'élargissement du cercle des partenaires financiers de WALLIX.

, structuré en deux tranches de 9 M€ amortissables sur six ans et 6 M€ remboursables in fine à 6,5 ans. Ce crédit bancaire accordé par un pool bancaire réunissant les partenaires historiques BNP Paribas et Société Générale, ainsi que les nouveaux partenaires LCL et Caisse d'Epargne Ile-de-France, illustre à la fois la confiance renouvelée des banques historiques et l'élargissement du cercle des partenaires financiers de WALLIX. d'une émission obligataire de 10 M€, remboursable in fine à 7 ans , souscrite par les fonds de dette de premier plan Socadif et Sienna.

L'opération, réalisée dans des conditions de taux favorables, permettra d'allonger la maturité moyenne de la dette. Le coût moyen du financement obligataire pourrait également s'améliorer en fonction du respect de deux indicateurs extra-financiers, en cohérence avec les engagements de WALLIX en matière de développement durable, à savoir : le déploiement d'une politique d'achats stratégiques responsables et l'éducation à la sensibilisation à la cybersécurité à travers son programme WeEDU dans les écoles, les bachelors et les formations post bac.

En complément des 25 M€ de financement sécurisés, WALLIX pourrait se voir octroyer une ligne de financement additionnelle d'un montant de 40 M€, sous conditions, portant la capacité totale de financement à 65 M€, renforçant ainsi la capacité du Groupe à financer rapidement d'éventuelles opportunités de développement.

BNP Paris agit en tant que Co-Coordinateur avec LCL (Groupe Crédit Agricole) et Société Générale en tant qu'agent.

WALLIX a été conseillé par Fundamental Partners en qualité de conseil financier et par Moncey Avocats en qualité de conseil juridique.

Amaury Rosset, Directeur Financier de WALLIX, commente : « Cette opération marque un changement de dimension dans notre capacité de financement. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape dans la diversification de nos sources de financement en accédant, pour la première fois, à un financement institutionnel structurant et non dilutif. La confiance accordée par nos partenaires historiques et par de nouveaux partenaires de premier plan valide la qualité de notre profil de crédit et renforce durablement notre structure financière. Ce financement nous dote d'une large flexibilité financière pour accompagner notre stratégie de croissance et saisir les opportunités de développement qui pourraient se présenter. »

Prochaine publication : Résultats semestriel 2026, le 8 octobre 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 4 000 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

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