WALLIX : WALLIX reconnu pour la cinquième année consécutive " Overall Leader " dans le Leadership Compass PAM 2026 du cabinet d'analyste KuppingerCole

Paris, le 28 mai 2026- WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur de cybersécurité des identités et des accès, et leader européen de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT). Parmi plus de 35 acteurs évalués dans le Leadership Compass PAM 2026 du cabinet d'analystes indépendant KuppingerCole, WALLIX s'impose une nouvelle fois « Overall Leader » dans les trois dimensions clés que sont l'excellence produit, l'innovation et la présence marché. Cette distinction illustre la solidité de la vision stratégique de WALLIX et la maturité technologique de ses solutions dans un marché du PAM en profonde transformation.

Une position de référence mondiale confirmée

Cette reconnaissance confirme la position de WALLIX parmi les acteurs majeurs du marché mondial du PAM et souligne la pertinence de sa stratégie autour de la cybersécurité des identités, du Zero Trust et de la gouvernance des accès dans les environnements hybrides, cloud et industriels.

Dans son rapport, KuppingerCole met en avant l'évolution du PAM vers une approche globale de sécurisation des identités humaines et non humaines, des automatisations, des workloads cloud et des agents IA, nécessitant des plateformes capables d'intégrer des fonctions avancées de gouvernance, de contrôle contextuel et de gestion des privilèges en temps réel.

Le cabinet salue notamment les capacités de WALLIX à répondre à ces nouveaux enjeux grâce à :

Une gestion des identités et des sessions sans agents, qui réduit la complexité de déploiement ;

La prise en charge des environnements OT et industriels , différenciateur rare à ce niveau de marché, avec notamment des scénarios de connectivité complexes incluant les cibles OT et les applications fat-client ;

, avec notamment des scénarios de connectivité complexes incluant les cibles OT et les applications fat-client ; Le Web Session Manager, qui sécurise les accès web depuis des navigateurs standards avec un maintien sécurisé des sessions et transparence totale pour les utilisateurs ;

avec un maintien sécurisé des sessions et transparence totale pour les utilisateurs ; Un enregistrement de sessions enrichi en métadonnées associé à des alertes en temps réel ;

Des capacités avancées de réduction des privilèges permanents et de gouvernance des environnements hybrides ;

La sécurisation des accès tiers et cloud ;

Un fort alignement avec les exigences de souveraineté numérique.

Un éditeur européen de référence pour la souveraineté numérique

KuppingerCole souligne également que WALLIX est « particulièrement pertinent pour les organisations ayant des exigences fortes en matière d'assurance européenne », dans un contexte où la souveraineté numérique devient un critère stratégique de sélection. Cette reconnaissance s'appuie notamment sur la certification obtenue par WALLIX auprès du BSI allemand (également reconnue par l'ANSSI dans le cadre de l'accord de reconnaissance mutuelle) attestant du respect des plus hauts standards européens de sécurité. Grâce à son expertise dans la protection des accès et identités critiques pour des secteurs sensibles comme l'énergie, les transports, la banque, l'industrie ou les infrastructures critiques, WALLIX permet aux organisations de répondre à leurs enjeux de conformité (NIS2, DORA, IEC 62443…), tout en conservant la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures opérées sous juridiction nationale.

“WALLIX se distingue comme un éditeur européen de confiance, permettant aux organisations de sécuriser les accès à privilèges à grande échelle grâce à une combinaison puissante de gouvernance centralisée, de flexibilité opérationnelle et d'une couverture étendue des environnements IT et OT.” déclare Alejandro Leal, KuppingerCole Lead Analyst .

« Être reconnu “Overall Leader” pour la cinquième année consécutive confirme la pertinence de notre vision dans un marché du PAM en pleine transformation. Chez WALLIX, nous innovons pour répondre à l'évolution des usages et des menaces, notamment avec la sécurisation des accès web, l'apport de l'IA pour améliorer la visualisation et l'analyse des données de sécurité, ainsi qu'une plateforme PAM augmentée capable d'accompagner les entreprises dans la gestion des identités humaines et non humaines, quel que soit leur modèle de déploiement. À l'heure où certains acteurs imposent des approches globalisantes favorisant la dépendance au SaaS et le vendor lock-in, WALLIX fait le choix d'un PAM augmenté, certifié selon les standards européens, conçu pour s'intégrer de manière frugale, durable et maîtrisée au sein des architectures des organisations » , déclare Wadiha El Batti, Product Management Director chez WALLIX .

Télécharger le rapport : https://www.wallix.com/resources/reports/wallix-named-overall-leader-by-kuppingercole-for-the-fifth-consecutive-year/

À propos de KuppingerCole

KuppingerCole Analysts AG est un cabinet international indépendant spécialisé dans la cybersécurité, la gestion des identités et des accès (IAM) ainsi que la transformation numérique. Reconnus pour leurs analyses de marché et leurs rapports Leadership Compass , les analystes de KuppingerCole évaluent les fournisseurs selon des critères de maturité technologique, d'innovation, de capacité d'exécution et de présence marché afin d'aider les organisations à identifier les solutions les plus adaptées à leurs enjeux de sécurité et de gouvernance des identités.

https://www.kuppingercole.com/

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. Sa mission est simple : protéger les identités, l'accès et les privilèges dans tous les environnements informatiques et OT, offrant aux organisations la liberté d'évoluer avec confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS EN COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations investisseurs - Hélène de Watteville

+33 (0)1 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations avec la presse - Déborah Schwartz

+33 (0)6 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr