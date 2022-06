WALLIX : WALLIX PAM4ALL EST RECONNUE COMME LA MEILLEURE SOLUTION PAM DU MARCHÉ PAR LE CABINET D'ANALYSTES AMÉRICAIN FROST ET SULLIVAN

Au travers d'un award, le prestigieux cabinet d'analystes américain Frost & Sullivan reconnait que WALLIX PAM4ALL répond au plus près des besoins des organisations en matière de coûts, de simplicité et de flexibilité.

Frost & Sullivan reconnaît également le service client exceptionnel de WALLIX et sa force d'innovation . L'approche centrée sur le client permet à WALLIX d'offrir une solution à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités numériques

et sa force d'innovation . L'approche centrée sur le client permet à d'offrir une solution à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités numériques Cette reconnaissance de Frost & Sullivan confirme que la stratégie de WALLIX du "PAM pour tous" - qui s'appuie sur WALLIX PAM4ALL - est en accord parfait avec les besoins du marché du monde entier, y compris les Etats-Unis.

Paris, 20 juin 2022 - WALLIX , (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités , reçoit le 2022 Customer Value Leadership Award pour sa solution WALLIX PAM4ALL décerné par Frost and Sullivan, le prestigieux cabinet d'analystes américain. Cet award reconnaît que la technologie PAM de WALLIX PAM4ALL répond au plus près des besoins des organisations. Selon les analystes de Frost & Sullivan, c'est en effet la meilleure solution du marché en matière de coûts, de simplicité et de flexibilité. WALLIX PAM4ALL est également plébiscitée pour sa capacité d'adaptation aux exigences des clients. Au travers cet award, Frost & Sullivan reconnaît également le service client exceptionnel de WALLIX et sa force d'innovation. WALLIX intègre dans le développement de ses solutions les retours de ses clients mais aussi les contributions issues de consultations de DSI et de RSSI.

" Parmi les nombreux avantages de la solution, WALLIX PAM4ALL rend très accessible la gestion des accès numériques selon le principe du moindre privilège. Les organisations ont bien pris conscience de l'importance de cette technologie, cependant, les solutions existantes sont complexes à mettre en œuvre, en plus d'être chères. WALLIX PAM4ALL apporte une réponse facile à déployer, évolutive, avec un faible coût d'acquisition et de maintien opérationnel. De plus, l'approche centrée sur le client permet à WALLIX d'offrir une solution à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités numériques. " déclare Deepali Sathe, senior industry analyst at Frost & Sullivan . "

Cette reconnaissance de Frost & Sullivan confirme la stratégie de WALLIX du "PAM pour tous". Cette stratégie s'appuie sur WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque et des postes de travail d'une organisation. WALLIX PAM4ALL c'est la promesse d'une transformation numérique sécurisée, pour tous.

Cet award montre également la capacité de WALLIX à anticiper et répondre aux besoins en cybersécurité de toutes les organisations, toute taille confondue, du monde entier, y compris les Etats-Unis. Frost & Sullivan souligne l'expansion du Business Partner Program de WALLIX qui compte plus de 300 partenaires (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux (GSI) et cabinets de conseil) et continue d'en recruter des nouveaux chaque année, partout dans le monde. L'an dernier, pour ne citer qu'eux, les leaders de la distribution informatique Arrow aux Etats-Unis, Tech Data UK et Tech Data Espagne ont rejoint le réseaux de partenaires de WALLIX.

" Cet award de Frost & Sullivan est la reconnaissance d'une stratégie d'entreprise qui porte ses fruits. Notre vision produit répond également aux enjeux de transformation digitale de nos clients qui ne doivent plus percevoir la cybersécurité comme un frein, mais bien comme un accélérateur de leur transformation et une opportunité de développement économique. Des thèmes comme la simplicité de l'expérience utilisateur, la réduction de la charge opérationnelle, l'automatisation des déploiements deviennent alors des axes de développement produit qui viennent compléter et optimiser la richesse fonctionnelle existante de protection des accès numériques. " explique Edwige Brossard, Directrice Produit & Marketing chez WALLIX .

A PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques. WALLIX PAM4ALL, la solution de gestion unifiée des privilèges, permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Elle garantit la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elle assure également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. WALLIX PAM4ALL est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1900 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | info@wallix.com

A PROPOS DE FROST & SULLIVAN

Depuis six décennies, Frost & Sullivan est mondialement reconnu pour son rôle consistant à aider les investisseurs, les chefs d'entreprise et les gouvernements à naviguer dans les changements économiques et à identifier les technologies perturbatrices, les mégatendances, les nouveaux modèles d'entreprise et les entreprises à mettre en œuvre, ce qui se traduit par un flux continu d'opportunités de croissance pour assurer le succès futur. Contactez-nous : Commencez la discussion .

CONTACT PRESSE

LEWIS

Louise CAETANO

06 98 82 07 71 / wallixfrance@teamlewis.com

Frost & Sullivan

Kristen Moore

kirsten.moore@frost.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène DE WATTEVILLE

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse - Déborah SCHWARTZ

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lphqkpZqYpvFmG5ql8lnZmJmbJximmCbZ5bLm2RpaceUmm5jxmhqmpWaZnBmlWlm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75040-20220620_frostsullivan_investors_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com