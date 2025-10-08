WALLIX : WALLIX obtient la double certification de sécurité en Allemagne et en France, et renforce son rôle de partenaire stratégique de la cybersécurité européenne

Paris, le 8 octobre 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen d'Identity & Access Management (IAM) et leader reconnu de la gestion des accès à privilèges (PAM), propose des solutions simples et sécurisées pour évoluer librement dans les environnements numériques (IT) et industriels (OT). WALLIX annonce que sa solution WALLIX PAM a obtenu la certification de sécurité à durée determinée (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, BSZ) du BSI ( Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) , l'autorité fédérale allemande en charge de la cybersécurité. Grâce aux accords de reconnaissance mutuelle [1] ,cette certification est également reconnue par l'ANSSI ( Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ), autorité française de référence, renforçant ainsi la position de WALLIX comme acteur stratégique de la cybersécurité européenne.

Une reconnaissance stratégique pour les marchés publics et les opérateurs d'importance vitale

La certification délivrée par le BSI atteste que la solution WALLIX PAM répond aux exigences en matière de sécurité informatique, telles que définies par le BSI et l'ANSSI. Dans le cadre de la coopération entre la France et l'Allemagne en matière de cybersécurité, l' ANSSI et le BSI ont mis en place un accord de reconnaissance mutuelle de leurs certifications nationales (CSPN pour la France et BSZ pour l'Allemagne). Cet accord garantit qu'une certification délivrée par l'une des deux autorités est reconnue par l'autre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation. Il constitue un levier de confiance réciproque , de simplification réglementaire et de soutien au développement d'un marché européen de la cybersécurité , fondé sur des standards partagés et reconnus au niveau international. Cette certification produit BSZ est donc ainsi reconnue par l'ANSSI et s'inscrit dans les cadres réglementaires applicables par exemple aux :

Administrations publiques , soumises à des politiques de souveraineté numérique et de conformité stricte,

, soumises à des politiques de souveraineté numérique et de conformité stricte, Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels (OSE) , qui doivent garantir la continuité et la résilience de leurs infrastructures critiques,

et , qui doivent garantir la continuité et la résilience de leurs infrastructures critiques, Grands groupes et industries régulées (énergie, transport, santé, finance), pour qui la cybersécurité est un levier de confiance et de compétitivité.

Une première européenne dans le domaine du PAM

WALLIX est à ce jour le seul éditeur de solutions PAM à avoir obtenu la certification via le process du BSI, reconnue en Allemagne et en France, deux des marchés les plus exigeants en matière de cybersécurité. Cette reconnaissance renforce la crédibilité de WALLIX auprès des clients recherchant des solutions souveraines, certifiées et conformes aux normes européennes telles que NIS2, DORA, ou encore les réglementations nationales ou industriels de cybersécurité. WALLIX poursuit ainsi sa mission : protéger les identités, les accès et les infrastructures critiques, tout en promouvant une cybersécurité alignée avec les enjeux réglementaires et d'efficacité opérationnelle des entreprises.

Une opportunité d'expansion majeure en Allemagne

La directive NIS2 concernera environ 150 000 entités en Europe, dont près de 15 000 en France et près de 30 000 en Allemagne, selon le projet de loi de transposition présenté par le gouvernement allemand. Le marché allemand représente à lui seul presque le double du marché français en termes d'entités soumises aux nouvelles obligations de cybersécurité.

WALLIX acteur de référence en France et choisi par 80 % des Opérateurs de Services Essentiels (OSE), se positionne désormais comme l'acteur Européen pour accompagner la mise en conformité et la sécurisation des infrastructures critiques en Allemagne et dans toute l'Europe.

WALLIX poursuit ainsi sa mission : protéger les identités, les accès et les infrastructures critiques des utilisateurs, afin de leur permettre d'évoluer librement et en toute sécurité dans un monde numérique plus sûr.

