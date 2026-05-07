WALLIX : WALLIX fédère son écosystème de partenaires EMEA pour déployer une cybersécurité souveraine renforcée par l'IA

Paris, France – 7 mai 2026, WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité spécialisé dans la gestion de l'identité et de l'accès (IAM) et leader reconnu en gestion des accès privilégiés (PAM), a réuni plus de 50 comptes partenaires stratégiques issus de toute la région EMEA à l'occasion de sa 4 ème conférence partenaires, édition 2026. Organisé les 14 et 15 avril 2026 à Rome – Italie, cet événement a été l'occasion de réaffirmer sa vision d'une cybersécurité souveraine et de dévoiler sa stratégie produit, marquée par l'intégration d'une intelligence artificielle de confiance au cœur de sa plateforme. Il a également célébré les partenaires les plus performants avec la remise des Awards Partenaires 2025.

WALLIX réaffirme sa vision d'une cybersécurité souveraine

En ouverture, Eric Gatrio, Chief Revenue Officer de WALLIX, a rappelé l'ambition du groupe : « WALLIX permet à chaque organisation de privilégier son autonomie numérique dans le choix d'une plateforme de cybersécurité unifiée pour gérer les identités, les accès numériques et les comptes à privilèges dans les environnements IT et industriels OT ». Dans un contexte économique et réglementaire exigeant, il a rappelé l'ambition de positionner WALLIX comme le choix de référence en Europe face aux risques portés par les offres extra-européennes dans le contexte géopolitique actuel . « Notre vision d'une cybersécurité fondée sur une approche Zero Trust soutient les entreprises dans leur mise en conformité avec NIS2, DORA ou IEC62443. Elle s'appuie sur des solutions développées sur les plus hauts standards de qualité européen, certifiée par le BSI [1] et l'ANSSI [2] avec pour objectif de garantir la liberté d'action et l'autonomie stratégique de nos clients dans toute l'Europe Moyen Orient et Afrique comme dans tous les pays partageant ces valeurs. C'est aussi ce qui nous rapproche de notre écosystème de partenaires à la recherche de performance et de différenciation dans un marché aussi stratégique que l'IAM ou le PAM. »

Une conviction forte, alignée avec l'ADN du groupe : conjuguer cybersécurité des identités, souveraineté numérique et indépendance stratégique pour s'imposer comme une alternative de référence en EMEA.

Une IA de confiance, intégrée au cœur de la plateforme WALLIX

Lors de cet événement, Wadiha El Batti, Product Management Director de WALLIX, a présenté en avant-première la stratégie produit du groupe, avec un focus sur l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de sa plateforme unifiée de gestion des identités, des accès et des privilèges. Conçue comme un levier de confiance — et non comme une boîte noire — cette IA s'inscrit dans une approche responsable, sécurisée et souveraine. Elle renforce la visibilité et les capacités d'analyse à partir des logs et événements de sécurité, anticipe les risques liés aux identités, en particulier les identités non humaines (NHI) et les usages à privilèges, et améliore la maîtrise des pratiques grâce à une gouvernance stricte, limitant les dérives de type shadow AI .

« L'enjeu n'est pas d'ajouter de l'IA, mais de l'intégrer intelligemment pour renforcer la gouvernance des identités et des accès. Chez WALLIX, l'IA n'est pas une promesse abstraite?: c'est un outil concret pour reprendre le contrôle, réduire le risque et renforcer la confiance, sans jamais céder sur la sécurité ni sur la souveraineté? », souligne Wadiha El Batti .

Awards Partenaires 2025 : l'excellence à l'honneur

Temps fort de l'événement, les Awards Partenaires 2025 ont récompensé les acteurs les plus performants et engagés de l'écosystème WALLIX :

ADD D.O.O – Plus belle signature de l'année 2025 (zone CEE)

– Plus belle signature de l'année 2025 (zone CEE) Atos – Partenaire Intégrateur de l'année 2025 (France)

– Partenaire Intégrateur de l'année 2025 (France) Axeli – Partenaire étoile montante 2025 (Maroc)

– Partenaire étoile montante 2025 (Maroc) Axians – Champion de l'année 2025 – OT SaaS PAM (Espagne)

– Champion de l'année 2025 – OT SaaS PAM (Espagne) Boll Engineering – Distributeur de l'année 2025 (zone DACH)

– Distributeur de l'année 2025 (zone DACH) Comguard – Distributeur de l'année 2025 (zone CEE)

– Distributeur de l'année 2025 (zone CEE) Controlware – Meilleure croissance (Allemagne)

– Meilleure croissance (Allemagne) Datakom – VAR de l'année 2025 (zone DACH)

– VAR de l'année 2025 (zone DACH) GBM - Partenaire de l'année 2025 (Bahrain)

- Partenaire de l'année 2025 (Bahrain) Glox – Partenaire de l'année 2025 (Turquie)

– Partenaire de l'année 2025 (Turquie) Mechsoft – Meilleur partenaire Services 2025 (Émirats Arabes Unis)

– Meilleur partenaire Services 2025 (Émirats Arabes Unis) Neverhack – Meilleur engagement partenaire 2025 (France)

– Meilleur engagement partenaire 2025 (France) NXO – Meilleure croissance 2025 (France)

– Meilleure croissance 2025 (France) SNS Security – Meilleure croissance MSP 2025 (France)

– Meilleure croissance MSP 2025 (France) Sorint – Partenaire étoile montante OT 2025 (Italie)

– Partenaire étoile montante OT 2025 (Italie) Techso Group – Partenaire de l'année 2025 (zone Afrique)

– Partenaire de l'année 2025 (zone Afrique) Thales Cyber Solutions – Partenaire de l'année 2025 (Zone Belgique-Luxembourg)

À travers ces distinctions, WALLIX met en lumière un réseau de partenaires engagés, moteurs de sa croissance et ambassadeurs de sa vision. Une communauté solide, au cœur de sa stratégie de développement.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité et un leader européen reconnu de la gestion des accès privilégiés (PAM). WALLIX accompagne les organisations publiques et privées dans la sécurisation de leurs identités et de leurs accès, afin de renforcer leur résilience opérationnelle, leur conformité et leur autonomie numérique. La plateforme unifiée WALLIX One protège aujourd'hui plus de 4 000 organisations à travers le monde. Elle permet de sécuriser les identités, les accès utilisateurs et les privilèges au sein des environnements numériques (IT) et industriels (OT), afin de donner aux entreprises la liberté d'opérer en toute sécurité et d'évoluer librement dans un monde numérique toujours plus complexe et interconnecté.

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[1] https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html

[2] https://cyber.gouv.fr/